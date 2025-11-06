El café sube un 154% en cuatro años: "Ya no se puede tomar café por menos de un euro en Zaragoza"

El crecimiento paulatino del coste del café y del cacao ha llegado hasta la barra de los bares. Los dos productos estrella de muchas cafeterías y bares de Aragón han experimentado alguna de las mayores subidas de precio de los últimos años. En concreto, el café ha crecido un 154% en los últimos cuatro años, según los datos del IPC, y en el caso del cacao, los hosteleros constatan que se ha "triplicado" en apenas una década.

La cotización en Bolsa, los aranceles, las heladas y las sequías que condicionan la producción mundial de ambos productos esenciales hacen que su precio fluctúe, casi siempre hacia arriba. Y a pesar de estos incrementos, el consumo no baja a nivel internacional por la incorporación de nuevos mercados, como China, que empujan a su vez esos precios al alza.

El café ha sido el producto de la cesta de la compra que ha registrado la mayor subida de precio en España en el último año. Según el último dato del IPC, acumula, desde septiembre de 2024, un incremento del 19,9%. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que elabora su propio índice de precios a partir de los importes recogidos en los supermercados, eleva aún más ese aumento: si en 2021 el paquete de 250 gramos del café molido mezcla más barato del súper costaba 1,22 euros, cuatro años más tarde, este 2025, su precio medio es de 2,86 euros, lo que supone un incremento acumulado del 136%. A ello se añade el incremento del consumo a nivel mundial. Solo en España, creció un 3,7%, alcanzando más de 67 millones de tazas diarias, según los datos de la Asociación Española del Café (AECafé).

El precio del café viene determinado por el mercado de futuros del café de variedad Arábica, la más apreciada y producida, cuyos contratos se negocian en Nueva York. En los últimos cinco años, esos contratos han pasado de los 150 dólares de 2021 a los más de 400 de comienzos de 2025. Y aunque a lo largo de este año se registraron algunas bajadas, "ahora vuelve a acercarse a máximos históricos", afirma la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) en un informe.

Subida "paulatina" de los precios finales

En un cóctel perfecto que afecta tanto a consumidores como a hosteleros, la fórmula resultante pasa por incrementar "paulatinamente" los precios para no ahuyentar a los clientes. "Desde que pasó la pandemia hemos encadenado subidas en el precio de casi todo, la luz, el gas y las materias primas", recuerda Luis Femia, de la Asociación Cafés y Bares de Zaragoza.

Pero reconoce que hay subidas que tienen más impacto que otras. "El café es un producto estrella en cualquier establecimiento: del centro de Zaragoza, en los polígonos, en los barrios, en los pueblos... No se puede sustituir por nada y eso hace que al final aparezca el incremento en el precio que paga el usuario", comenta Femia.

Con todo, explica que la mayor parte de los negocios hacen "equilibrios" para no repercutir todas las subidas directamente a su clientela. "La mayor parte de los establecimientos hacen una revisión de precios a mitad de año y a principios. El café tiene más margen que otros productos, pero el alza de todos sus componentes acaba afectando a la rentabilidad de los negocios", explica Femia.

La alternativa para contener los precios pasa, también, por el acopio de producto que tienen los proveedores, y que puede hacer que el aumento del coste se vea repercutido a los hosteleros de forma más paulatina. "Siempre se intentan contener los precios porque en un producto tan básico una subida de 15 céntimos te puede hacer cambiar de establecimiento", confiesa Femia.

La bajada de las temperaturas marca el inicio de la temporada del chocolate caliente. / MIGUEL ANGEL GRACIA

"Ya no se puede beber café por menos de un euro"

Sin embargo, desde la Asociación Cafés y Bares de Zaragoza también defienden que "tomar el café es un hecho tan característico de la sociedad española, es casi un acto social, que no hay ningún producto que pueda desplazar al café, aunque suba su precio". Y reconocen que no hay estudios sobre el "precio medio" del coste del café en Aragón, ni en Zaragoza. Aunque Femia sí se atreve a decir que "ya no se puede beber un café por menos de un euro".

"Por debajo del euro es muy, muy difícil encontrar café. Quizás en algún bar de algún polígono industrial, quizás en algún pueblo pequeño... Pero incluso por debajo de 1,20 euros ya es muy complicado tomar un café en un bar", constata.

"Estamos en máximos históricos"

Cafés El Criollo lleva más de 50 años trabajando en el Polígono San Valero de Zaragoza y acumula más de un siglo de historia realizando todo el proceso de producción, desde el café "verde" hasta su salida a las cafeterías, así que conocen bien la evolución de este mercado. "Estamos en máximos históricos, duplicando los costes de las etapas más caras anteriores", resume gráficamente Santiago Lascasas Cacho, director general de Cafés El Criollo. "Vivimos el aumento de los precios con resignación. Hemos tenido que subir las tarifas en 2024 y en 2025, y ahora en 2026 tendremos que volver a hacerlo otra vez", confiesa.

Lascasas coincide en que esta tendencia alcista de los precios se explica por varias causas, que operan a nivel internacional. "Desde el colapso que se generó en los puertos tras el covid, se generó especulación con muchos productos. Después llegaron las malas cosechas, por heladas, y por sequías recurrentes en los últimos años. Y a ello se suma la dependencia de mercados muy específicos, localizados entre Brasil, Vietnam y Colombia. Una mala cosecha en Brasil marca el precio de todo el mundo", explica Lascasas.

Respecto a la traslación del aumento de los costes al precio final, reconoce que "podemos reducir márgenes, pero hasta un punto, como los hosteleros, porque al final en el precio del café influyen más variables además de la materia prima, y todo sube".

Pese a todo, la buena noticia para el sector es que el consumo no baja. "La demanda sube pese a que el precio sube: a nivel mundial bajan los consumos de alcohol, licores, cerveza, vino... Pero los jóvenes añaden más a su dieta el café. Y China, que tradicionalmente tomaba más té, se está incorporando al mercado. Mientras crezca la demanda, no bajará el precio", constata. Son las reglas del mercado y, mientras la economía acompañe, los cafeteros no perdonan su café.