El Castillo de Loarre ya tiene su propio matasellos

La Oficina principal de Correos de Huesca cuenta con un matasellos turístico dedicado al Castillo de Loarre, una de las joyas del arte románico y uno de los enclaves más emblemáticos de la provincia de Huesca. Este diseño está disponible en la oficina de la capital oscense sita en el Coso Alto, 14, para todos los aficionados y clientes que lo soliciten y que deseen que figure en sus envíos.

El fechador, rinde homenaje a esta fortaleza milenaria, considerada una de las mejor conservadas de Europa. Su diseño recoge una ilustración del castillo, destacando su silueta inconfundible y su valor histórico y cultural.

El Castillo de Loarre, una joya del románico europeo Construido en el siglo XI por orden del rey Sancho III el Mayor de Navarra y ampliado posteriormente por Sancho Ramírez, el Castillo de Loarre es una de las fortalezas románicas más antiguas y mejor conservadas de Europa. Su ubicación estratégica, sobre una colina que domina la Hoya de Huesca, le otorgó una función defensiva clave durante la expansión del Reino de Aragón hacia el sur.

Declarado Monumento Nacional en 1906 y Bien de Interés Cultural, el castillo destaca por su excepcional estado de conservación y por elementos arquitectónicos únicos como la iglesia de San Pedro, la torre del homenaje, las murallas almenadas y las vistas panorámicas que ofrece del entorno natural. Además, ha sido escenario de rodajes cinematográficos internacionales, lo que ha contribuido a su proyección mundial.

Esta emisión forma parte de la serie de matasellos turísticos que Correos promueve en todo el país, con el objetivo de poner en valor el patrimonio artístico, histórico y natural de las distintas regiones de España. A través de estas piezas, la empresa postal invita a los ciudadanos, visitantes y filatelistas a descubrir y conservar la riqueza cultural de su entorno.

Los interesados podrán solicitar la estampación del nuevo matasellos en sobres, postales o cualquier envío realizado desde la Oficina Principal de Huesca, convirtiendo cada pieza postal en un recuerdo único vinculado a uno de los monumentos más representativos de Aragón.

La utilización del matasellos turístico del Castillo de Loarre abre otra vía de conocimiento de la localidad a través de la red postal en cualquier lugar del mundo.