El Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, aliado clave para el empleo y el talento joven

Convertir el talento en empleo de calidad es uno de los grandes desafíos del momento, y en ese propósito el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR) se ha consolidado como un actor fundamental. Su labor como colegio profesional va mucho más allá de la representación institucional: acompaña a los ingenieros en su desarrollo profesional, fomenta la excelencia técnica y sirve de puente entre la formación universitaria y las oportunidades reales de empleo.

La Ingeniería Industrial es, por su propia naturaleza, una profesión con múltiples salidas laborales. Sus titulados poseen una sólida base técnica y una visión global que les permite trabajar en sectores muy diversos: desde la energía, la automoción o la construcción, hasta la robótica, la industria agroalimentaria o la gestión medioambiental. «Servimos muy bien a las empresas por nuestro perfil. No hay que olvidar que más del 90% del tejido empresarial aragonés son pymes», señala Salvador M. Galve, decano del COIIAR. Esa versatilidad y capacidad de análisis hacen del ingeniero industrial un profesional imprescindible para el desarrollo económico y tecnológico de Aragón.

Una formación con futuro

El Máster Universitario en Ingeniería Industrial se ha convertido en la principal vía de acceso a la profesión. Garantiza una empleabilidad muy alta y una preparación transversal para afrontar los grandes retos de la economía moderna: la transición energética, la digitalización y la relocalización industrial.

En la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de UNIZAR, casi el 50% de los estudiantes de máster optan por esta especialidad, conscientes de su gran proyección laboral. Según el Observatorio de la Ingeniería en España, el país necesitará más de 200.000 ingenieros en los próximos años, y casi la mitad de ellos serán ingenieros industriales. La tasa de actividad del colectivo supera el 98% y su tasa de empleabilidad roza el 92%, cifras que consolidan a esta rama como una de las más sólidas del ámbito técnico.

En Aragón, el crecimiento de proyectos tecnológicos y empresariales —como el futuro Parque Tecnológico DAT Alierta— incrementará la necesidad de ingenieros altamente cualificados, capaces de liderar procesos de innovación, sostenibilidad y mejora industrial.

Acompañamiento profesional

Para los jóvenes titulados, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja representa el primer paso hacia el ejercicio profesional y una red de apoyo fundamental. El COIIAR ofrece asesoramiento jurídico, fiscal y técnico gratuito, acceso a una base de datos legislativa y técnica actualizada, y una bolsa de empleo activa que gestiona casi medio centenar de ofertas mensuales. Estas herramientas facilitan la inserción laboral de los recién egresados y el desarrollo continuo de los más de 2.200 colegiados a los que la institución representa.

«Queremos ser un puente entre la formación y el empleo. Nuestro objetivo es canalizar el talento y el conocimiento adquirido en la universidad hacia las empresas con las que colaboramos», explica el decano, Salvador Galve. Con este propósito, el COIIAR ha impulsado el Programa de Acompañamiento Profesional, una iniciativa de mentoría en la que ingenieros con experiencia guían a los más jóvenes en sus primeros pasos profesionales, compartiendo su visión del sector y ayudándoles a orientar su carrera.

El Colegio también refuerza su papel como punto de encuentro intergeneracional, uniendo la experiencia de los profesionales consolidados con la energía y creatividad del nuevo talento. El número de colegiados menores de 25 años ha crecido de forma importante, reflejando la confianza de los jóvenes ingenieros en el papel del COIIAR como referente profesional.

Compromiso con la sociedad

Más allá del ámbito laboral, el Colegio y la profesión mantienen un firme compromiso social. Los ingenieros industriales son esenciales en la reconstrucción de infraestructuras, la gestión energética y la creación de soluciones sostenibles. Su trabajo impacta directamente en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo de territorios más resilientes y eficientes.

«El ingeniero industrial tiene una responsabilidad técnica, pero también ética. Nuestra profesión siempre ha estado al servicio de la sociedad», afirma Galve. Desde la colaboración con administraciones públicas hasta la participación en proyectos de innovación tecnológica, el COIIAR demuestra que la ingeniería es motor de progreso y bienestar.

75 años de historia y futuro

En 2026, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja celebrará su 75 aniversario, reafirmando su compromiso con la profesión, con las empresas y con la sociedad.

Con iniciativas formativas, asesoramiento técnico y una decidida apuesta por la innovación, el COIIAR continúa impulsando el papel de la ingeniería industrial como motor de transformación. «Seguiremos apoyando una formación superior de excelencia para nuestros futuros ingenieros industriales. Apostamos por el talento y la colaboración con la Universidad y la Empresa como claves para construir una economía más sólida y sostenible», concluye su decano.

El Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja ejemplifica el papel que desempeñan los colegios profesionales en la actualidad: instituciones que fomentan la calidad, la innovación y la capacitación continua, que apoyan a sus colegiados y fortalecen la conexión entre la profesión, la empresa y la sociedad.