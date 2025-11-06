Pregunta: El Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón cumple una función pública esencial. ¿Cómo definiría hoy su papel en la sociedad aragonesa?

Respuesta: El colegio es una institución que representa a los arquitectos y presta un servicio público al ciudadano. Velamos por la calidad de la arquitectura, la seguridad y sostenibilidad del entorno construido, y el cumplimiento de las normativas. Contribuimos a garantizar la calidad de la arquitectura como bien de interés general.Nos involucramos en su protección fomento y difusión.

Pregunta: ¿Qué servicios destacaría que el COAA ofrece tanto a los colegiados como a la ciudadanía?

Respuesta: Ofrecemos a nuestros colegiados asesoramiento técnico, jurídico y fiscal, formación continua, visado y control de calidad de los proyectos, mediación en conflictos y programas de divulgación. Para el ciudadano, mantenemos puntos de atención sobre rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética y contamos con una Red de Arquitectos de Aragón a disposición de quien nos necesite. El colegio se ha convertido en una ventanilla técnica confiable y cercana.

Pregunta: Uno de los proyectos en marcha son las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación. ¿Cómo están contribuyendo al impulso de la rehabilitación en Aragón?

Respuesta:: Son el instrumento más visible de nuestro compromiso con la transición energética. Las Oficinas, con sede en Zaragoza, Huesca y Teruel, ofrecen acompañamiento integral: diagnóstico técnico, gestión de ayudas, búsqueda de financiación y coordinación de obras. Su misión es acercar la rehabilitación a los vecinos y convertirla en una oportunidad real, no en un trámite complejo.

P: Las ayudas europeas Next Generation han marcado un punto de inflexión. ¿Qué balance hace el colegio?

R: Aragón ha movilizado ya decenas de millones de euros en proyectos de rehabilitación, beneficiando a familias. Nuestro objetivo es que el colegio siga siendo el aliado técnico de referencia en la gestión de estas y otras ayudas.

P: ¿Qué retos observa en la relación entre administraciones, profesionales y ciudadanos cuando hablamos de rehabilitación y regeneración urbana?

R: El mayor reto es la coordinación. Necesitamos marcos más estables y procesos administrativos más ágiles. Pero también más comunicación: explicar cuáles son los grandes beneficios de la rehabilitación, no solo en ahorro, sino en bienestar y valor de los edificios.

P: Ya se anunció la participación del COAA como socio fundador del Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA). ¿Qué valor estratégico aporta esta alianza?

R: Aporta innovación y colaboración. Nuestra presencia en el Clúster nos permite integrar la industrialización en la edificación con criterios de calidad arquitectónica, fomentando el uso de materiales sostenibles y la digitalización del sector. Para nuestros colegiados, significa oportunidades de trabajo en red y liderazgo en la implementación de nuevas técnicas constructivas.

P: Mirando al futuro próximo, el colegio impulsa la creación de la Fundación Cultural de Arquitectos de Aragón, FUNDARA. ¿Cuál será su propósito?

R: FUNDARA nace para ampliar nuestra acción cultural y fomentar la difusión de la arquitectura. Promoverá exposiciones, publicaciones, programas de formación y proyectos de divulgación sobre arquitectura, paisaje y patrimonio. Queremos acercar la arquitectura a la ciudadanía como un bien cultural compartido y de interés general.

P: Este año, en la Semana de la Arquitectura del COAA, el lema ha sido “Arquitectura que cuida”. ¿Qué significado tiene y cómo se ha materializado en las actividades programadas?

R: “Arquitectura que cuida” expresa la voluntad de situar a las personas en el centro del proyecto arquitectónico. A través de visitas, encuentros y presentaciones, hemos querido mostrar cómo la arquitectura contribuye al bienestar, la inclusión y la sostenibilidad. Actividades como la visita a la Base de Emergencias o la jornada “Proyecta con Arte” evidencian que la buena arquitectura también protege, acompaña y emociona.

P: Finalmente, ¿qué mensaje enviaría a los ciudadanos sobre el papel del colegio?

Que confíen en el valor de la arquitectura y el patrimonio construido, histórico y contemporáneo, como representación de la identidad colectiva. El colegio de Arquitectos de Aragón trabaja para que cada proyecto, público o privado, sea una oportunidad de construir un entorno construido de calidad, más humano, sostenible y digno para todos.