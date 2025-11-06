Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

«Contribuimos a garantizar la calidad de la arquitectura como bien de interés general. Nos involucramos en su protección fomento y difusión»

Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA), Carlos Turégano.

Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA), Carlos Turégano. / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Pregunta: El Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón cumple una función pública esencial. ¿Cómo definiría hoy su papel en la sociedad aragonesa?

Respuesta: El colegio es una institución que representa a los arquitectos y presta un servicio público al ciudadano. Velamos por la calidad de la arquitectura, la seguridad y sostenibilidad del entorno construido, y el cumplimiento de las normativas. Contribuimos a garantizar la calidad de la arquitectura como bien de interés general.Nos involucramos en su protección fomento y difusión.

Pregunta: ¿Qué servicios destacaría que el COAA ofrece tanto a los colegiados como a la ciudadanía?

Respuesta: Ofrecemos a nuestros colegiados asesoramiento técnico, jurídico y fiscal, formación continua, visado y control de calidad de los proyectos, mediación en conflictos y programas de divulgación. Para el ciudadano, mantenemos puntos de atención sobre rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética y contamos con una Red de Arquitectos de Aragón a disposición de quien nos necesite. El colegio se ha convertido en una ventanilla técnica confiable y cercana.

Pregunta: Uno de los proyectos en marcha son las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación. ¿Cómo están contribuyendo al impulso de la rehabilitación en Aragón?

Respuesta:: Son el instrumento más visible de nuestro compromiso con la transición energética. Las Oficinas, con sede en Zaragoza, Huesca y Teruel, ofrecen acompañamiento integral: diagnóstico técnico, gestión de ayudas, búsqueda de financiación y coordinación de obras. Su misión es acercar la rehabilitación a los vecinos y convertirla en una oportunidad real, no en un trámite complejo.

P: Las ayudas europeas Next Generation han marcado un punto de inflexión. ¿Qué balance hace el colegio?

R: Aragón ha movilizado ya decenas de millones de euros en proyectos de rehabilitación, beneficiando a familias. Nuestro objetivo es que el colegio siga siendo el aliado técnico de referencia en la gestión de estas y otras ayudas.

P: ¿Qué retos observa en la relación entre administraciones, profesionales y ciudadanos cuando hablamos de rehabilitación y regeneración urbana?

R: El mayor reto es la coordinación. Necesitamos marcos más estables y procesos administrativos más ágiles. Pero también más comunicación: explicar cuáles son los grandes beneficios de la rehabilitación, no solo en ahorro, sino en bienestar y valor de los edificios.

P: Ya se anunció la participación del COAA como socio fundador del Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA). ¿Qué valor estratégico aporta esta alianza?

R: Aporta innovación y colaboración. Nuestra presencia en el Clúster nos permite integrar la industrialización en la edificación con criterios de calidad arquitectónica, fomentando el uso de materiales sostenibles y la digitalización del sector. Para nuestros colegiados, significa oportunidades de trabajo en red y liderazgo en la implementación de nuevas técnicas constructivas.

P: Mirando al futuro próximo, el colegio impulsa la creación de la Fundación Cultural de Arquitectos de Aragón, FUNDARA. ¿Cuál será su propósito?

R: FUNDARA nace para ampliar nuestra acción cultural y fomentar la difusión de la arquitectura. Promoverá exposiciones, publicaciones, programas de formación y proyectos de divulgación sobre arquitectura, paisaje y patrimonio. Queremos acercar la arquitectura a la ciudadanía como un bien cultural compartido y de interés general.

P: Este año, en la Semana de la Arquitectura del COAA, el lema ha sido “Arquitectura que cuida”. ¿Qué significado tiene y cómo se ha materializado en las actividades programadas?

R: “Arquitectura que cuida” expresa la voluntad de situar a las personas en el centro del proyecto arquitectónico. A través de visitas, encuentros y presentaciones, hemos querido mostrar cómo la arquitectura contribuye al bienestar, la inclusión y la sostenibilidad. Actividades como la visita a la Base de Emergencias o la jornada “Proyecta con Arte” evidencian que la buena arquitectura también protege, acompaña y emociona.

P: Finalmente, ¿qué mensaje enviaría a los ciudadanos sobre el papel del colegio?

Que confíen en el valor de la arquitectura y el patrimonio construido, histórico y contemporáneo, como representación de la identidad colectiva. El colegio de Arquitectos de Aragón trabaja para que cada proyecto, público o privado, sea una oportunidad de construir un entorno construido de calidad, más humano, sostenible y digno para todos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
  2. Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
  3. El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
  4. Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
  5. Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
  6. Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
  7. Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
  8. Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza

Upro formará a 80.000 profesionales en digitalización

Upro formará a 80.000 profesionales en digitalización

Los graduados sociales cumplen 100 años al servicio de la sociedad

Los graduados sociales cumplen 100 años al servicio de la sociedad

El Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, aliado clave para el empleo y el talento joven

El Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, aliado clave para el empleo y el talento joven

Alfredo Sánchez-Rubio, decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza: «Corremos el riesgo de quedarnos atrás si no empleamos la digitalización»

Alfredo Sánchez-Rubio, decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza: «Corremos el riesgo de quedarnos atrás si no empleamos la digitalización»

Carlos Turégano, al Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón: «Contribuimos a garantizar la calidad de la arquitectura como bien de interés general. Nos involucramos en su protección fomento y difusión»

Carlos Turégano, al Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón: «Contribuimos a garantizar la calidad de la arquitectura como bien de interés general. Nos involucramos en su protección fomento y difusión»

Condenado por tirar por las escaleras a un joven drogado en Zaragoza

Condenado por tirar por las escaleras a un joven drogado en Zaragoza

Una comisaría para 'detener' al cambio climático: el nuevo cuartel de Mayandía será sostenible

Una comisaría para 'detener' al cambio climático: el nuevo cuartel de Mayandía será sostenible

Las novedades de la futura comisaría de Mayandía: de una reivindicación histórica de la Policía en Zaragoza a su reorganización casi total

Las novedades de la futura comisaría de Mayandía: de una reivindicación histórica de la Policía en Zaragoza a su reorganización casi total
Tracking Pixel Contents