El DAT Alierta diseña una "movilidad sostenible" y sin coches para 40.000 personas

El Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta aspira a albergar una "movilidad sostenible" en todo su entorno, con la llegada de unas 40.000 personas diariamente, y pretende constituirse como una Zona de Bajas Emisiones, en línea con los objetivos de un proyecto "de futuro", integrado en el medio ambiente y en el paisaje, y que pretende convertirse en referente de la comunidad autónoma.

El Gobierno de Aragón prevé invertir más de 164 millones de euros de dinero público, y plantea la creación de 1.225 nuevos empleos, en un espacio integrado en el Campus Río Ebro que redredefinir las conexiones de la zona norte de Zaragoza.

El borrador del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) del DAT Alierta presentado ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) define la nueva movilidad que se prevé diseñar en un espacio que pretende ser el faro de las nuevas tecnologías en Aragón, donde confluyan empresas, centros de investigación e instituciones públicas en el marco de la consolidación de la comunidad autónoma como 'hub' tecnológico.

La clave pasa, según el documento registrado, por que el DAT Alierta funcione como una isla sin apenas vehículos privados en su interior, pero con un potenciamiento de las comunicaciones por transporte público que incluya tanto el tranvía, como la red de autobuses, las bicicletas y los vehículos de movilidad personal.

Según la documentación presentada, el DAT Alierta concentrará "a un total de hasta 40.000 personas en el distrito", lo que se define como un "reto" para la movilidad. Así, el objetivo es que sea una "zona sostenible ambientalmente". Para ello, se plantea que funcione como una Zona de Bajas Emisiones, que se restrinja el tráfico privado en el interior del distrito, pero garantizando la accesibilidad y la eficiencia "mediante los viales perimetrales".

Ampliación a dos carriles por sentido en los viales existentes

El proyecto plantea un "sistema rodado perimetral" que garantice el acceso al DAT en sus distintas zonas, manteniendo el anillo existente en la actualidad, pero ampliando a dos carriles cada dirección "con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico" en las calles la Fragua, avenida de las Majas de Goya, Ramón Rey Ardid, Mariano Esquillor, y Miguel Luesma.

Después, se definirán viales secundarios internos que distribuirán el tráfico y la movilidad dentro del distrito y en las distintas parcelas. Es en estos viales internos en los que se plantea la "restricción" al tráfico rodado, a excepción de vehículos de emergencia y autorizados. Asimismo, se plantean la posibilidad de "crear un acceso desde la Z-40 o la N-330", para facilitar las comunicaciones con localidades del área metropolitana de Zaragoza y otras ciudades españolas.

Pero pese a esta restricción al tráfico rodado en el interior del distrito, el proyecto plantea la construcción de "no menos de 2.675 plazas de aparcamiento" para garantizar la llegada de esas 40.000 personas que se estima que trabajarán o estudiarán en este espacio.

Según define el proyecto, la creación de estas casi 3.000 plazas de aparcamiento se concretará tanto en aparcamientos soterrados, como en superficie y, especialmente, en las plantas dos y tres de los nuevos edificios. "Aunque el DAT busca reducir al máximo el desplazamiento en coche, resulta necesario disponer de plazas de aparcamiento para aquellos usuarios que decidan trasladarse en su vehículo privado", señala el documento, que prevé también una creación de plazas "en función de la demanda".

El refuerzo al transporte público en todas sus formas

La declaración de intenciones de esta movilidad "sostenible" en el DAT Alierta se basa, irrenunciablemente, en un refuerzo a todos los sistemas de transporte público ya existentes en la ciudad de Zaragoza, desde el tranvía, al autobús o la red pública de bicicleta.

Así, el estudio plantea la necesidad de "disponer de un sistema de transporte público eficiente y de calidad con el que captar a los usuarios del transporte privado y generando un trasvase de usuarios hacia el transporte público".

Actualmente, existen cuatro paradas del tranvía en el oeste y norte del vial perimetral, y otra al sur de la autovía A-2, así como una para de autobús al oeste, lo que "garantiza" de inicio la accesibilidad desde ambos lados. Pero los promotores del DAT Alierta reconocen que el tranvía, en sus condiciones actuales, "no dispone de capacidad suficiente para desplazar a este número de personas". Por eso, se propone la "creación, adaptación o ampliación" de las líneas de autobús urbano que llegan hasta el DAT desde barrios que no están conectados por el tranvía.

La ampliación de carriles Bizi dentro del DAT

Por otro lado, ante la restricción del tráfico privado dentro del perímetro del DAT Alierta, la alternativa propuesta pasa, principalmente, por la movilidad peatonal o en bicicleta. Por eso, se propone la creación de estaciones Bizi "en cada uno de los edificios dinamizadores, así como en cada una de las paradas del tranvía y del bus perimetrales", y la disposición de aparcamientos para vehículos de movilidad personal (VMP) en las mismas paradas.

Como novedad, el proyecto plantea la necesidad de disponer de una red de carriles bici en el interior del distrito y dibuja la posibilidad de crear "un servicio de transporte público autónomo eléctrico" que circule entre los dos extremos del DAT y "realice paradas en cada uno de los edificios y la sede central".

Por último, para garantizar la movilidad segura de los peatones "desde todos los barrios" del entorno, el proyecto reclama la mejora de los pasos bajo la Z-40, "con un incremento de la luminosidad y la adaptación del pavimento, mejorando las conexiones con el Actur".