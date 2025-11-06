Ecologistas en Acción carga contra una "innecesaria" carretera en Guara

La organización Ecologistas en Acción ha mostrado este jueves "su asombro ante el acuerdo firmado entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincia de Huesca" para financiar una nueva carretera en la sierra de Guara entre Las Bellostas y Nasarre. Han denunciado que un proyecto que no cuenta con autorización por estar basado "en un expediente ambiental repleto de irregularidades" acabará contando con "un presupuesto acordado 2,3 veces más elevado y sin justificación del incremento de dicho presupuesto".

Las recientes noticias de prensa sorprenden a la organización ambiental que, siendo parte interesada del procedimiento, no ha tenido constancia ni acceso a las adendas presentadas en el proyecto.

El presupuesto presentado en el procedimiento de exposición pública del proyecto, en 2021, era de 3.373.121 euros como presupuesto base de licitación (con IVA). Ahora la entidad explica que se habla de ocho millones de euros "sin dar detalles del incremento necesario, ni de las partidas, ni de las modificaciones de proyecto".

Ecologistas en acción defiende actuaciones de desarrollo en consonancia con la conservación del patrimonio natural del parque natural, y por ello estima muy oportuna la consecución de una de las partes del proyecto: arreglar la pista existente entre Las Bellostas y Nasarre. Con ello se cumpliría con lo que debiera ser la justificación del proyecto: mejorar la calidad de vida de las personas de la zona. Además creen que se satisfaría el objetivo de mejora de acceso a los pueblos de Letosa, Otín y Nasarre (actualmente deshabitados), se favorecería el acceso para usos ganaderos, agentes de la protección de la naturaleza, trabajos forestales y propietarios de terrenos.

En este sentido, argumentan que con un presupuesto "ínfimamente menor" se lograría resolver las demandas reales del territorio, pidiendo "un simple arreglo de las infraestructuras existentes, abandonadas desde hace décadas".

Ante el actual plan señalan que lo realmente costoso "es la apertura de tres kilómetros de nueva carretera entre Bara y las inmediaciones de Nasarre, con un enorme viaducto sobre el río Alcanadre". Ecologistas no tiene detalle del presupuesto pero indican que esas partidas son las que incrementan el presupuesto. "Un vado en el Alcanadre sería suficiente para facilitar el cruce de este río a los habitantes de Bara", explican.

Por ello, Ecologistas en Acción considera "urgente y necesario" replantear el proyecto, centrarlo en las necesidades reales del territorio y "cumplir con la legislación del parque y velar por la conservación de una de las zonas más salvajes y bellas" del parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara. "Destinar el dinero público a la población y no a posibles proyectos en la sombra, que solo beneficiarán a unos pocos", afirman.