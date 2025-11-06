Las entidades sociales de Zaragoza advierten del aumento de personas sin hogar y se movilizan para ampliar plazas

Medidas ante una situación cada vez más crítica. La Coordinadora de Entidades para Personas Sin Hogar de Zaragoza ha celebrado este jueves una reunión de la junta para poner sobre la mesa los problemas y posibles soluciones ante el aumento del sinhogarismo que de un tiempo a esta parte vive la capital aragonesa.

Entre los principales puntos a tratar ha estado el de los recursos habitacionales, y algunas de las entidades que la integran han dibujado las primeras trazas de futuros proyectos que podrían suponer la ampliación de las plazas hasta contar con 40 o 45 más. Con todo, fuentes de la coordinadora inciden en que son iniciativas todavía en las primeras fases y temen que, aunque estas tienen como fin reducir en la medida de lo posible las cifras de personas sin hogar, se volverán a llenar muy rápido.

De hecho, desde la Coordinadora estiman que en el recuento que cada dos años realiza Cruz Roja, una de las entidades de la asociación, junto al Ayuntamiento de Zaragoza, que este año se realizará el 26 de noviembre, se podría duplicar la cifra de 2023, cuando se contabilizaron en torno a 166 personas. Ahora mismo, dicen, solo con la suma de puntos como el parque Bruil o bajo el puente de la Almozara ya se acercan a esas cifras.

Asimismo, entre los puntos a tratar en la junta ha estado el de los empadronamientos, con el que ahora, indican, tienen un problema "gordísimo". Según explican, los tiempos de espera para conseguir cita en el Ayuntamiento de Zaragoza son muy amplios, y ahora se ha descartado la posibilidad de que las personas sin hogar puedan estar empadronadas en las entidades sociales. "Sabemos que no es fácil, pero una persona que no está empadronada no puede acceder a recursos tan básicos como la hospitalización. Se quedan sin derecho a la sanidad", exponen.

Por eso, las entidades buscan la colaboración con el ayuntamiento, conscientes de que este ya ha puesto -y está- poniendo de su parte con la apertura de nuevos recursos habitacionales o más plazas en el Albergue Municipal una vez finalicen las obras. Asimismo, están en contacto con la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós.

El encuentro de la coordinadora ha servido también para volver a analizar el nuevo perfil del sinhogarismo de Zaragoza y desprender conclusiones como que, aunque el número de jóvenes con derecho a asilo se ha reducido en los últimos días -"Parece que algo se está descongestionando por parte de la Delegación del Gobierno", expresan-, sigue habiendo mucha gente.

Así, y con unos recursos habitacionales que aseguran que siguen "llenos" y con "listas de espera" en todas las entidades de la Coordinadora, han puesto de manifiesto que tanto las administraciones como las organizaciones sociales están en movimiento con el fin de buscar soluciones, y han demandado que continúe la colaboración entre ambos y se evite poner trabas. "Estamos intentando buscar una solución, pero no es fácil, porque recursos habitacionales no hay. Pero cualquier cosa que podamos hacer, la haremos. No somos pesimistas, pero sí realistas", han concluido.