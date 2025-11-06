Un experto niega riesgos que impidan la conservación y el traslado de las pinturas de Sijena desde el MNAC

Un informe elaborado por el laboratorio Larco a petición del Gobierno de Aragón asegura que no existen componentes químicos en las pinturas murales del Monasterio de Sijena que supongan un peligro para su conservación e impidan su traslado, si se respetan las condiciones y procedimientos de extracción, embalaje, transporte y ubicación en su emplazamiento original.

Este informe, firmado por el especialista en análisis de obras de arte Enrique Parra y dado a conocer este jueves por la representación legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, concluye que las pinturas son estables y que se pueden transportar con las debidas medidas de seguridad y conservación.

Sin embargo, para el letrado del consistorio de Sijena, Jorge Español, este informe confirmaría la tesis de la especialista en pintura mural quemada María Gómez Rodrigo, de que en la Sala Capitular del monasterio, donde se ubicaban originalmente estas obras, no hubo ningún incendio que justificara el arrancado que llevó a cabo al inicio de la Guerra Civil el funcionario de la Generalitat José Gudiol.

Español se apoya en una de las conclusiones del nuevo informe, en la que se asegura que salvo el hidróxido cálcico, no se detectan en las pinturas compuestos derivados de la combustión sufrida durante el ataque y posterior incendio del monasterio en 1936.

"Teniendo en cuenta que el óxido cálcico fue añadido durante el arranque de la pintura mural, su presencia enmascara la del hidróxido cálcico posible del incendio", sostiene el especialista que firma el nuevo informe, cuya tesis avala, a juicio del letrado de Sijena, la de la profesora María Gómez Rodrigo de que no hubo ningún incendio en la Sala Capitular del cenobio. Algo que, a juicio de este abogado, "es palpable a simple vista en las fotos de Gudiol, que aunque estén en blanco y negro se puede apreciar el rico cromatismo que tenían cuando las arrancó".

Además, Español señala que el especialista Manuel Grau, jefe al inicio de la Guerra Civil del Taller del Museo de Arte de Barcelona, germen del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), dijo entonces que los que arrancaron la pintura mural de Sijena no conocían bien la técnica del arranque o 'strappo', lo que habría provocado los daños sufridos en el proceso, calificado de "carnicería" por el abogado.