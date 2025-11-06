La FP vuelve a batir récords en Aragón: más de 28.300 alumnos matriculados este curso

La Formación Profesional (FP) continúa en crecimiento. Este curso 2025-2026, las enseñanzas de FP han alcanzado una nueva cifra récord de estudiantes, con 28.347 alumnos matriculados. Son 719 más que el curso pasado, cuando hubo un total 27.628, dato con el que ya se batieron los registros anteriores y se superó a los inscritos en grados de la universidad pública aragonesa. Se consolida así una tendencia de crecimiento sostendio en los últimos años.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, ha dado a conocer este jueves los datos junto al director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, durante una visita al CPIFP Los Enlaces de Zaragoza, que acaba de ser reconocido como nuevo Centro de Excelencia en el sector audiovisual. También les ha acompañado la directora del mismo, María Pilar Megino, y el profesorado y alumnado de varios ciclos de las familias profesionales de Imagen y Sonido e Informática y Comunicación que se cursan en este centro con cerca de 2.000 estudiantes.

Según han indicado, las cifras de matriculación demuestran así que la FP se posiciona como una respuesta eficaz ante las demandas de un mercado laboral en constante transformación, impulsado por la tecnología, la sostenibilidad y la innovación. Con tasas de inserción laboral que superan el 86% y alcanzan el 97,4% en el régimen intensivo, la FP se ha convertido en una "vía formativa de alto valor que, gracias a su carácter práctico y a la menor duración de los ciclos o cursos de especialización, permite a los jóvenes incorporarse rápidamente al mercado laboral e iniciar su propio proyecto de vida", han subrayado.

Administración y Gestión reúne el mayor número de estudiantes

Por familias profesionales, vuelven a ser las de Administración y Gestión (15,7% del total), Informática y Comunicaciones (14,5%) y Sanidad (11%) las ramas que reúnen un mayor número de estudiantes.

Por su parte, las que han experimentado un mayor crecimiento este curso han sido las de Seguridad y Medio Ambiente, Industrias Alimentarias, y Actividades Físicas y Deportivas (con incrementos superiores al 12%); seguidas de Imagen Personal, Hostelería y Turismo, y Textil, Confección y Piel, con aumentos por encima del 6%.

Además, la FP aragonesa continúa reforzando su vinculación con las áreas Steam, y este curso hay ya 16.137 alumnos matriculados en familias de este ámbito, lo que representa el 56,9 % del total. Son 2.200 más que el curso anterior, en un total de 321 ciclos. Otro apartado que crece es el de alumnado en régimen intensivo dual, con más de 700 estudiantes este curso, lo que supone un crecimiento del 20%.

En cuanto a la distribución del alumnado por provincias, la de Zaragoza sigue concentrando el grueso de los estudiantes, con 21.158 alumnos, seguida de Huesca, con 3.930 y Teruel, con 3.259. Con todo, en las tres ha aumentado el número de estudiantes que optan por este tipo de enseñanzas. Y las cifras actuales podrán seguir incrementándose en las próximas semanas ya que el proceso de matriculación permanece abierto hasta el 21 de diciembre.

Ampliación de la oferta

La consejera y el director general han indicado que este curso se ha ampliado la oferta formativa en la comunidad hasta alcanzar los 150 títulos diferentes: 23 de grado básico, 44 de medio, 71 de superior y 12 cursos de especialización. Las nuevas plazas están vinculadas al tejido empresarial aragonés y alineadas con los sectores estratégicos de Aragón para "seguir generando talento y respondiendo a las necesidades de personal cualificado", han indicado.

Entre la nueva oferta destaca la experiencia piloto de los nuevos Ciclos TEC (Tecnología, Empleabilidad, Competencia), que combinan el aprendizaje basado en proyectos y/o retos y la FP dual en régimen intensivo, y que se cursan en el Campus Digital. Las plazas ofertadas en estos ciclos se han cubierto en su totalidad.

La calidad de la FP aragonesa viene avalada también por la importante presencia de centros de la comunidad en la Red Estatal de Excelencia en Formación Profesional (6 centros de 75 en toda España). Hernández ha puesto de ejemplo “la excelente labor” desarrollada por el CPIFP Los Enlaces, que le ha valido su incorporación a la misma (a falta de la resolución definitiva) como nuevo Centro de Excelencia en el sector audiovisual. Esta acreditación le dará acceso a una financiación superior a los 620.000 euros para la transformación digital, tecnológica y metodológica del centro.

Con él, serán ya seis los centros aragoneses acreditados como tales: el CIFPA en el sector del transporte y la logística; el Pirámide, de Huesca, en el de energías renovables; el Bajo Aragón, de Alcañiz, en el del automóvil; el CPIFF Montearagón, de Huesca, en el sector de la economía social y de los cuidados, y y el CPIFP Corona de Aragón en el de química.

De igual forma, Hernández ha resaltado la apuesta por las Aulas de Tecnología Aplicada (Ateca), con una red disponible de 42 en las tres provincias aragonesas, así como 64 aulas de emprendimiento.