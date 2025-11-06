Las fuertes lluvias cortan la línea de tren entre Zaragoza y Tarragona, y dejan sin suministro eléctrico a vecinos de 15 municipios de Aragón
El servicio AVE no se ha visto afectado aunque sí se han producido retrasos a primeras horas
El fuerte temporal que está azotando a Cataluña ha provocado problemas en la red ferroviaria. La caída de un muro en la zona de vías de tren entre Móra d'Ebre y Ascó (Tarragona), que afecta a la línea R15, ha interrumpido el servicio que une a la capital aragonesa con Cataluña.
El servio de AVE por ahora no se ha visto afectado, salvo pequeños retrasos a primera hora.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves en Aragón intervalos nubosos, con precipitaciones, localmente fuertes o persistentes en el tercio norte, que pueden ir acompañadas de tormenta, más probables durante la primera mitad del día.
Sin suministro eléctrico
En Aragón, según los datos facilitados por Endesa, hay varias localidades sin suministro eléctrico. Un total de 1.913 abonados se están viendo afectados por avería de media tensión en Aragón.
Angüés, Antillón, Arguis, Biescas, Blecua y Torres, Caldearenas, Casbas de Huesca, Nueno, Peralta de Alcofea, Pertusa y Sariñena, en la provincia de Huesca, Caspe y Cuarte de Huerva, en la de Zaragoza, y la localidad turolense de Galve son los municipios afectados.
En este momento quedan solamente 110 clientes afectados por cortes de suministro en Aragón., todo ellos en la provincia de Huesca.
