La Fundación Ibercaja estrena su nuevo foro con Soraya Sáenz de Santamaría como protagonista

La Fundación Ibercaja arranca este miércoles 12 de noviembre su nuevo ciclo de debates, el Foro Fundación Ibercaja, con la exvicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, como invitada estelar. El evento se celebrará en el emblemático Patio de la Infanta a las 19 horas y busca acercar el conocimiento a la ciudadanía mediante conversaciones de rigor y calidad con personalidades destacadas en diversas disciplinas.

La ponencia inaugural contará con Sáenz de Santamaría, actual consejera del Consejo de Estado, en diálogo con la periodista Encarna Samitier. La entrada es libre, pero requiere inscripción previa a través de la web de la Fundación Ibercaja.

Ciclo de conferencias

El Foro Fundación Ibercaja continuará el día 10 de diciembre con Elvira Pelet, general médico (primera general aragonesa) y subdirectora del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, que estará en diálogo con la directora de CARTV, Raquel Fuertes.

El tercer encuentro, el próximo 14 de enero de 2026, traerá hasta el Patio de la Infanta al escritor, periodista, director de cine, guionista y actor español, David Trueba, junto con el escritor y Premio de las Letras Aragonesas José Luis Melero.

El día 11 de febrero, el Foro contará con la participación de Daniel Gascón y Victor Lapuente, dos de los analistas más influyentes, brillantes y heterodoxos del momento.

Por último, para poner el broche final a esta primera edición del ciclo, Mateo Valero, doctor ingeniero en Telecomunicación y director del Barcelona Supercomputing Center, estará en conversación, el 8 de abril, con la periodista y exdirectora de Comunicación de Ibercaja Banco, Genoveva Crespo.

La Fundación Ibercaja impulsa este nuevo ciclo con su propósito de acercar el conocimiento y ofrecer debates y diálogos de calidad a la ciudadanía, propiciando así un foro de pensamiento y actualidad, en este caso, desde el Patio de la Infanta y con un claro propósito de continuidad.

La entidad, nacida de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja), se guía por valores como el compromiso, la transparencia, la profesionalidad y el dinamismo para responder a las necesidades sociales mediante programas innovadores.