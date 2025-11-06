Los graduados sociales cumplen 100 años al servicio de la sociedad
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Aragón celebró su acto con motivo del centenario con diversas mesas redondas y reconocimientos
Este 2025, próximo a finalizar, ha venido marcado por una efeméride de gran relevancia para el colectivo de graduados sociales. Se han cumplido 100 años de la creación de las Escuelas Sociales, cuyos estudios dieron lugar a esta profesión tan imprescindible para la sociedad.
Un centenario marcado por multitud de actos institucionales organizados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España que ha querido poner en valor la figura del graduado social como profesional experto en Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, estando siempre al lado de las empresas, los trabajadores, los ciudadanos, así como siendo correa de transmisión entre éstos y las administraciones. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Aragón celebró su acto con motivo del centenario el pasado 16 de septiembre en la sede del Gobierno de Aragón.
En diversas mesas redondas se tuvo ocasión de dar visibilidad y manifestar el agradecimiento al trabajo, esfuerzo y dedicación de todos los profesionales aragoneses, que forman parte del colegio. Así mismo se entregaron los reconocimientos profesionales a los colegiados con 15, 20 y 30 años de pertenencia al colectivo.
En palabras de su presidente, Noé Fau, «somos una profesión esencial, como lo hemos demostrado siempre». Resalta también su «intervención decisiva» durante los meses de pandemia, dejando clara su «vocación de servicio publico».
Prueba de esa vocación permanente, entre otras muchas actividades, es la reciente firma, coincidiendo con el acto del centenario, de un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para ofrecer a la ciudadanía información sociolaboral actualizada.
El objetivo del presente convenio es articular un marco de colaboración entre las entidades firmantes desarrollando una serie de actuaciones conjuntas y coordinadas para que la ciudadanía disponga de información sociolaboral actualizada.
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
- Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza