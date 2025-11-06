Los graduados sociales cumplen 100 años al servicio de la sociedad

Este 2025, próximo a finalizar, ha venido marcado por una efeméride de gran relevancia para el colectivo de graduados sociales. Se han cumplido 100 años de la creación de las Escuelas Sociales, cuyos estudios dieron lugar a esta profesión tan imprescindible para la sociedad.

Un centenario marcado por multitud de actos institucionales organizados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España que ha querido poner en valor la figura del graduado social como profesional experto en Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, estando siempre al lado de las empresas, los trabajadores, los ciudadanos, así como siendo correa de transmisión entre éstos y las administraciones. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Aragón celebró su acto con motivo del centenario el pasado 16 de septiembre en la sede del Gobierno de Aragón.

En diversas mesas redondas se tuvo ocasión de dar visibilidad y manifestar el agradecimiento al trabajo, esfuerzo y dedicación de todos los profesionales aragoneses, que forman parte del colegio. Así mismo se entregaron los reconocimientos profesionales a los colegiados con 15, 20 y 30 años de pertenencia al colectivo.

En palabras de su presidente, Noé Fau, «somos una profesión esencial, como lo hemos demostrado siempre». Resalta también su «intervención decisiva» durante los meses de pandemia, dejando clara su «vocación de servicio publico».

Prueba de esa vocación permanente, entre otras muchas actividades, es la reciente firma, coincidiendo con el acto del centenario, de un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para ofrecer a la ciudadanía información sociolaboral actualizada.

El objetivo del presente convenio es articular un marco de colaboración entre las entidades firmantes desarrollando una serie de actuaciones conjuntas y coordinadas para que la ciudadanía disponga de información sociolaboral actualizada.