¿Por qué hay más accidentes de tráfico y más muertes por salida de vía en Aragón que en España?

Los accidentes en la carretera se siguen cobrando en España más de 1.700 vidas cada año sin que se esté logrando, en los últimos tiempos, rebajar una cifra que sigue siendo dramática. Las salidas de la vía son el tipo de siniestro más habitual en las carreteras españolas y tienen una incidencia todavía mayor en las calzadas aragonesas. Hay más salidas de la vía en Aragón que en España y los accidentes que provocan son más graves, ya que conducen a más muertes. Estas son algunas de las conclusiones del informe elaborado por la empresa Metalesa y presentado en las jornadas sobre siniestralidad vial e innovación en infraestructuras en el Mobility City de la Fundación Ibercaja, celebradas este jueves en el pabellón puente de Zaragoza.

"En Aragón, las salidas de la vía suceden más que en la media española: representan un 46% de los accidentes frente a un 33% de media", explica César Valero, encargado de presentar el estudio de Metalesa. Además, tienen una mayor incidencia. "En el 5% de los accidentes por salida de vía en Aragón hay muertes, frente al 3% de la media nacional", añade Valero, que explica también que "la gravedad de los incidentes aumenta en las carreteras regionales y provinciales".

Esto coincide, a su vez, con unas vías con unas peores condiciones de mantenimiento, peores condiciones de visibilidad, señalización o iluminación, con firmes más irregulares, con menos espacio en el arcén y, principalmente, con vías con un carril por sentido de la circulación.

Un momento de las jornadas organizadas por Mobility City y Metalesa, en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Según el estudio, aunque resulte sorprendente, casi la mitad de los siniestros de este tipo (el 47,7%) se registran en carreteras rectas, seguido por los accidentes en curvas señalizadas (34,8%) y por las curvas sin señalizar (17,5%). También reflejan los datos que estas salidas de la vía se producen más de noche, que de día, y que la baja iluminación y las malas condiciones climáticas "suben el riesgo de accidente un 50%". Además, también concurre en este tipo de siniestros que los vehículos implicados son, de media, dos años más viejos. "Cuanto más nuevos son los vehículos, tienen más sistemas de prevención de salida de la vía", recuerda Valero.

Este tipo de accidente presenta en Aragón algunas características propias. Como que hay un mayor porcentaje de víctimas que son hombres mayores de 65 años (una circunstancia vinculada al envejecimiento de la población aragonesa), que se producen más salidas de la vía por el día que en la media española, y que hay un porcentaje mayor de salidas de la vía en carreteras con curvas.

La lucha contra la siniestralidad vial: "Cada muerte cuenta"

os expertos en seguridad vial tienen claro que "cada muerte cuenta" y que, en esta materia, nunca puede "bajarse la guardia". Enrique Miralles, director técnico de la Asociación Española de la Carretera, con más de 20 años de experiencia en el sector, señala que "las carreteras españolas tienen un déficit de inversión de 13.500 millones de euros". Una cifra que "no se puede asumir de golpe", pero que habla de las necesidades de una de las redes de transporte "más extensas de Europa", con 165.000 kilómetros en total, de los que 17.000 km son de alta capacidad.

El reto para su mantenimiento, además del volumen de kilómetros, se encuentra en la diversidad de administraciones públicas implicadas: "el Estado, 17 comunidades autónomas, 50 provincias y dos ciudades autónomas", resume Miralles, a la par que reclama una mayor "coordinación" entre todas ellas para mejorar las actuaciones necesarias.

Pese a las dificultades, en los últimos 25 años, España ha logrado reducir la mortalidad en las carreteras más de un 70%, pero buena parte de esa bajada se concentró en la primera década del siglo XXI. Entonces, señala Alfredo García, catedrático de Ingeniería de las Carreteras, "confluyeron varias cosas, como un gran compromiso político, un incremento de la inversión y medidas innovadoras". Entre otras cosas, entonces se implementó el carnet por puntos, se incrementaron los controles policiales por velocidad, alcohol y el uso del cinturón, y se incrementaron las auditorías a las infraestructuras existentes.

En la última década, sin embargo, se ha detectado un "estancamiento" en la bajada de la siniestralidad y de la mortalidad en accidentes de tráfico. "Es muy llamativo que un año tras otro haya 1.780 muertos, 1.788, que la cifra no varíe, a pesar de todos los condicionantes que intervienen para que se produzca un accidente, y que este sea mortal", reflexiona Miralles, que sí considera que la cifra no sigue bajando "porque falta innovación e inversión". "Si a principios de los 2000 logramos bajar un 50% la siniestralidad, ¿por qué no somos capaces ahora y por qué no se reacciona a estos 13 años de estancamiento?", se pregunta García.

En la misma línea, Juan José Alba, doctor en Ingeniería Industrial, denuncia que "digerimos con toda tranquilidad del mundo que haya muertos en carretera", cuando debería ser una "preocupación constante" de todos los sectores implicados y "cualquier inversión nos debería parecer barata para seguir salvando vidas".

Y es que, según los estudios de Metalesa, la aplicación de tecnologías que ya existen en el mercado podría ayudar a reducir "hasta un 60%" las muertes por salidas de vía. "Los sistemas de aviso de velocidad excesiva, la detección de usuarios vulnerables en la calzada o la detección del uso del cinturón" son aliados para seguir avanzando en la reducción de muertes al volante.