Los impulsores del centro de datos de Calatorao inician la tramitación de las conexiones exteriores

Calanza S.L Inmuebles, con el apoyo de sus consultores en urbanismo ARUP, ha iniciado contactos con los propietarios del suelo por donde deben pasar las conexiones exteriores necesarias para asegurar la operatividad y el suministro de los servicios esenciales del proyecto Rhodes en Calatorao, vinculado a un centro de datos de la empresa americana QTS. En este caso, se refiere al abastecimiento y saneamiento de agua, la red de drenaje, el suministro eléctrico y los accesos desde la A-2.

La mayor parte de los servicios está previsto ubicarlos en caminos públicos, pero para algunos tramos y el desarrollo de los trabajos de investigación geotécnica es imprescindible el acceso a las fincas por donde discurren las líneas donde se deben realizar los ensayos de campo y por tanto la autorización de los propietarios, a los que se indemnizará en función del grado de utilización de las fincas y las afecciones que provoque en las mismas.

Los trabajos precisan una investigación geotécnica a distintos niveles para poder ejecutar las obras según las necesidades del proyecto. En este caso contempla una línea aéreo-subterránea de alta tensión de 220kV que discurre en aéreo desde la SE Calatorao 220 kV hasta el centro de medida y en subterráneo desde el centro de medida hasta la SE Rhodes. Igualmente se completa la instalación con una infraestructura eléctrica de media tensión con tres líneas de media tensión de 15kV de forma subterránea desde la subestación de La Almunia al límite de la parcela donde se ubica el polígono.

En cuanto a las infraestructuras relacionadas con el agua, el proyecto contempla la construcción del balsas de laminación de drenaje para interceptar las aguas pluviales externas que genera la orografía del terreno y se conectarán con un emisario que verterá agua pluvial al río Jalón. Para el suministro de agua se creará una infraestructura hídrica desde Calatorao que incluye una redes saneamiento y abastecimiento.

Esta cuestión que siempre genera debates sobre el volumen necesario para la correcta refrigeración de los campus de datos no preocupa a David Felipe, alcalde de Calatorao. "Según el proyecto, las dos primeras fases del proyecto consumirían 204,40 metros cúbicos diarios, la parte del polígono reservada para logística necesita 481m3 y para limpieza y otros usos están contemplados otros 22 m3. Esto hace un total con el polígono en total funcionamiento, de 707,40 m3 diarios, cifras perfectamente asumibles para nosotros; en el total anual sería un consumo de agua un poco superior a 1/4 de un hectómetro cúbico”, explica.

Las infraestructuras del polígono se completan con una conexión a la salida PK 284+500 de la autovía A-2.

Los distintos trabajos contemplan sondeos por rotación con perforaciones de entre 15-20 metros con colocación de piezómetros que permitan el control de agua subterránea al menos durante seis meses, calicatas de un máximo de 2 m de largo y cuatro metros de profundidad, sondeos eléctricos verticales y pruebas manuales de geofísica con perfiles MASW y de sísmica de refracción. En todas las actuaciones no está previsto que se generen residuos y las afecciones al suelo serán mínimas reponiéndolo a la situación anterior según la información facilitada por la empresa a los propietarios de los suelos.

Por otra parte, la construcción de la subestación eléctrica sigue a buen ritmo. Ya son visibles construcciones en vertical que darán soporte al complejo sistema que establecerá los niveles de tensión adecuados para la transmisión y distribución de la energía eléctrica.

Tal y como ya informó EL PERIÓDICO, la potencia total del complejo alcanzará los 648 megavatios a razón de 81 MW por edificio. Además de la subestación propia, se construirá una planta fotovoltaica para autoconsumo y un equipo de respaldo SAI compuesto por baterías de litio y generadores movidos por motores diésel. "Este proyecto nos está originando mucho trabajo y nos exige estar atentos a todas las situaciones que se generan en su desarrollo, pero estamos satisfechos de su evolución, se van cumpliendo los plazos y esperamos que sea muy positivo para Calatorao y Valdejalón”, dice el alcalde.