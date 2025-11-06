Malestar entre las familias del Grande Covián de Zaragoza por tener en sus aulas a un profesor condenado por malos tratos: "Es inconcebible"

Hay un sentimiento compartido por madres y padres del IES Goya y del Francisco Grande Covián, ambos en Zaragoza. Es el malestar que ha generado que haya en sus aulas un docente que fue condenado a siete años de prisión por maltrato continuado a su mujer y a sus tres hijos. Porque después de que el pasado curso escolar Luis Antonio Irzo diera clases de Física y Química y de Ética en el instituto de la avenida Goya, este septiembre pasó a ejercer la docencia en el del zaragozano barrio de Las Fuentes. Y hay varias familias que están en desacuerdo con que sentenciados por malos tratos sean educadores. "Es inconcebible que alguien condenado pueda estar en contacto con menores", sostienen desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), desde la que trabajan, junto a otros colectivos, en acciones de protesta para las próximas semanas.

Según explican desde la AMPA del IES Grande Covián, los estudiantes empezaron a hablar del caso de este docente a comienzos de septiembre, cuando conocieron la historia de Luis Antonio Irzo. Esta se hizo pública el pasado curso después de que varias alumnas del instituto Goya protagonizaran una sentada para protestar por la situación. "Los críos suelen buscar en Internet a sus profesores y vieron esto", indican desde las familias. En concreto, Irzo imparte clase de Física y Química en dos cursos de Secundaria.

Fue este conocimiento de los alumnos sobre los hechos lo que puso en alerta a las madres y padres del Grande Covián, que contactaron con la dirección del instituto. Según explican desde la AMPA y confirman desde el equipo directivo del centro, la relación entre ambas es buena y, ante la imposibilidad de actuación del centro, que no tiene poder de decisión sobre qué profesores ejercen en sus aulas, se decidió que las familias actuaran de la forma que consideran adecuada.

Como explican desde el Departamento de Educación de Aragón, por ahora, si el docente no está inhabilitado para ejercer la función docente por sentencia y ya ha cumplido su pena, no hay marco legal que impida su contratación. Otro sería el escenario si, durante las clases, tuviera comportamientos o declaraciones inapropiadas, situación en la que los alumnos podrían trasladar estas actuaciones a dirección y a la Inspección educativa para abrir un expediente disciplinario. En el caso de que hubiera sanción, al ser interino, decaería de la lista.

Con todo, desde Educación recuerdan que la solución pasaría por "un cambio legal a nivel estatal para estos casos". Por eso, desde la AMPA del Grande Covián contactaron también con Docentes Decentes, una plataforma creada por familias del Goya para denunciar este tipo de situaciones y tratar de que la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infantil y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) contemplara la prohibición de que profesores condenados por malos tratos puedan ejercer.

"Desde Docentes Decentes nos han ido orientando y asesorando para ver cómo podemos manifestar nuestra posición en contra de que haya docentes condenados por maltrato y violencia en las aulas. Porque puede haber muchos más casos que no se conocen", sostienen desde la AMPA.

Objetivo: cambiar la ley

Según explican desde la plataforma, tienen contacto con el Ministerio de Infancia y Juventud que lidera Sira Rego y el anteproyecto de ley, dicen, ya contempla la prohibición de que profesores condenados por maltrato puedan impartir clases. "No imaginábamos llegar tan lejos", celebran. El objetivo ahora de la plataforma es "generar debate y recibir el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que voten a favor y que salga adelante la reforma", comparten. "Esperamos que todos lo vean como algo lógico", dicen, y recuerdan: "Si cambia la ley, este profesor no podría ejercer".

La iniciativa nació el curso pasado a raíz del malestar por la presencia en las aulas del IES Goya de Luis Antonio Irzo, un exconcejal del Partido Popular (PP) de Huesca que fue condenado a siete años de prisión por maltrato continuado a su mujer y a sus tres hijos. Sin embargo, Irzo no llegó a ingresar en prisión, ya que después de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca conmutara su condena por un curso de formación en violencia de género y 510 días de trabajo en beneficio de la comunidad, una pena que se negó a cumplir, abonó 1.530 euros de multa y se incorporó a las aulas. Tras estar en el instituto Pirámide de Huesca y, luego, en el Valdespartera de Zaragoza, llegó al Goya. Este curso ejerce en el Grande Covián.

Por eso, las familias del centro del zaragozano barrio de Las Fuentes han sumado su fuerza a las del Goya y trabajan de forma coordinada para, con la plataforma Docentes Decentes, poner en marcha acciones de protesta para las próximas semanas. El curso pasado, además de la sentada, las familias del Goya se concentraron para protestar.