El restaurante del Pirineo que lucha por convertirse en la mejor tapa de España.

La provincia de Huesca está considerada uno de los grandes destinos mundiales de turismo de aventura gracias a su amplia oferta de actividades en la naturaleza, su rico y variado patrimonio, y su multitud de restaurantes y alojamientos con encanto que permiten vivir una experiencia completa. El Alto Aragón brilla con fuerza en el Olimpo gastronómico sumando siete restaurantes con estrella Michelin, dos en la capital y otros cinco repartidos por pueblos de menos de 200 habitantes, que se han convertido en un auténtico revulsivo contra la despoblación y el olvido. Muchos, en manos de jóvenes chefs, combinan lo mejor del recetario tradicional aragonés con la técnica y la creatividad de la alta cocina.

Un claro ejemplo es el Canfranc Express, uno de los últimos restaurantes de la provincia en conseguir la prestigiosa insignia. Con 1 estrella Michelin y ubicado en un antiguo vagón rehabilitado de la Estación Internacional de Canfranc, Canfranc Express es un restaurante gastronómico situado en la Estación de Canfranc, hoy un lujoso Royal Hideaway Hotel, de Grupo Barceló, elegido como mejor destino hotelero en España por National Geographic en su lista de 2024.

Liderada por el chef Eduardo Salanova (natutal de Canfranc) y la directora de sala Ana Acín, su cocina tiene como principal objetivo recuperar el legado culinario aragonés y despertar la emoción a través de sabores, texturas y productos típicos de la región mediante técnicas de vanguardia, preservando en todo momento la esencia de la mejor cocina local. Un exclusivo viaje gastronómico con Canfranc como punto de partida.

El restaurante se ubica en un antiguo vagón rehabilitado de la Estación Internacional de Canfranc. / CANFRANC EXPRESS

Una gran experiencia gastronómica

El concepto gastronómico del Canfranc Express es toda una experiencia capaz de trasportarnos a otros tiempos. La opción gourmet se centra en tres exclusivas mesas y puede disfrutarse si se reserva con bastante antelación.

El viaje, que empieza con detalles históricos en el andén y tiene una parada para tomar aperitivos en el vagón-restaurante 1928 (ofrece una culinaria más afrancesada), va acompañado por un curioso salvoconducto o pasaporte que nos traslada, de lleno, a la historia de este lugar en la Segunda Guerra Mundial, una época convulsa donde no faltaron los espías y los héroes anónimos. El chef Eduardo Salanova plantea un único menú degustación de alta cocina aragonesa, no exenta de creatividad y en constante evolución, con delicadas influencias galas, guiños locales y los mejores productos de la zona.

La propuesta culinaria combina el recetario tradicional con la alta cocina. / CANFRANC EXPRESS

Concurso de tapas

Salanova y Acín forman uno de los tándems clave de la cocina española, cuya trayectoria los ha llevado a alzarse con prestigiosos premios y galardones. Una de sus últimas aventuras ha sido la participación en el XXI Concurso Nacional de Tapas Ciudad de Valladolid, que se celebra del 10 al 12 de noviembre en la Cúpula del Milenio de la ciudad castellana. Canfac Express es uno de los tres restaurantes aragoneses finalistas, junto a El Corral, de Alcolea de Cinca, y La Bocca Mediterranean Mood, de Zaragoza.

En total, 47 chefs nacionales competirán por el título de mejor tapa de España. En el caso del Canfranc Express, su creación lleva por título '365 ventanas tiene mi año'.