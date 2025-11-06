El presidente de la Federación Española de Psiquiatría y Salud Mental: "Queda mucho camino hasta lograr una atención psiquiátrica humana"

Un objetivo, avanzar hacia una atención psiquiátrica más humana, que ha movido a más de mil especialistas nacionales e internacionales a Zaragoza. Y, entre todos ellos, Manuel Martín Carrasco. El expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría de Salud Mental y actual presidente de la Federación Española de Psiquiatría de Salud Mental es uno de los grandes ponentes del XXVIII Congreso Nacional de Psiquiatría que ha arrancado este jueves, dia 6 de noviembre, en la capital aragonesa, y llega para abordar una cuestión muy controversial: ¿Son necesarios los hospitales psiquiátricos en la actualidad? Carrasco comparte con este diario su opinión: "Bajo mi visión, lo que es necesario en la actualidad es la atención hospitalaria en plazas de larga estancia para personas con un trastorno mental grave en una situación de complejidad asistencial".

Carrasco considera que las plazas hospitalarias de larga estancia para quienes padecen un trastorno mental grave sí son necesarias en algunos casos concretos porque "hay cuadros en los que se acumulan elementos de gravedad que hacen que la atención en un medio comunitario no sea posible". "Estoy refiriéndome, por ejemplo, a asistir antes a personas con comorbilidades que tienen un trastorno mental grave y a lo mejor también un consumo de tóxicos, a personas que están en una situación de desprotección social y carecen de vivienda...", ejemplifica. Así, el especialista pone el foco en el perfil y no tanto en el espacio al explicar que esa atención a la que se refiere puede prestarse en un hospital psiquiátrico, si ya existe esa estructura y puede emplearse para esa finalidad, o en otro tipo de recursos.

Comienza el Congreso de Psiquiatría en Zaragoza, este jueves en el Palacio de Congresos. / Miguel Ángel Gracia

Carrasco aclara que su apuesta no pasa por volver a esa idea de manicomio, sino en que estas plazas de larga estancia pueden ser necesarias con mayor o menor intensidad según el desarrollo de la red de atención comunitaria, que es muy variable. Y rechazar que pueden ser necesarias, dice, "hace que se desborden las unidades de agudos o las de media estancia", como sucede ahora. "Siempre hay un núcleo de personas con altas necesidades de atención que las necesitan", apunta.

Porque el fin, ha recordado, es avanzar hacia una atención psiquiátrica que sea más humana de la que todavía estamos lejos. "Queda mucho por recorrer. Estamos en una fase de conciencia", ha indicado. Carrasco ha expresado que lo que hace humana esta asistencia psiquiátrica es la mejora de la dignificación y el respeto hacia las personas con trastornos mentales graves. Y para llegar a la misma hay que hacer "un esfuerzo".

Las claves pasan para él por tres puntos. El primero, mejorar la autonomía y capacidad de decisión de quienes lo sufren. "Es aumentar su capacidad de influir en el tipo de tratamiento que reciben, hacer que esto sea lo más parecido posible a una persona que no tiene este problema", ha concretado.

El siguiente pilar en el que Carrasco pone el foco es la atención a la vulnerabilidad. "La enfermedad mental grave produce una situación de vulnerabilidad en los afectados, y la atención que se les realice debe tenerlo en cuenta", comparte. Lo ejemplifica al expresar que el paciente puede incluso no ser consciente del problema que padece, lo que destaca que "no significa dejarlo a su suerte".

Como tercer punto menciona el reconocimiento a las personas que sufren una enfermedad mental. O, de una forma más clara, el "considerarlos parte de la sociedad", sostiene. "Esto tiene que ver con la lucha contra el estigma y con el evitar los prejuicios y la discriminación. Es promover la equidad y la igualdad", afirma.

Sin embargo, y aunque parece que la salud mental es un tema cada vez más presente en la sociedad, todavía queda un largo camino por recorrer. El experto apunta que "hay muchos indicadores de que todavía no estamos concienciados", entre ellos la esperanza de vida, muy inferior -estima que entre 14 y 20 años menos- en personas con una enfermedad mental grave. "¿Por qué? Por muchos factores. Algunos tienen que ver con la misma enfermedad, pero otros muchos con la vulnerabilidad que esta da. Si el problema no se trata adecuadamente, o si los medios de los que disponen no son equiparables a los de otra patología, esto se refleja en una mayor mortalidad", expone.

Primera jornada del Congreso de Psiquiatría en Zaragoza, este jueves. / Miguel Ángel Gracia

Por eso, aunque la salud mental se haya convertido en una palabra en tendencia, Carrasco considera que "la enfermedad mental grave sigue estando tan estigmatizada como siempre". "También hay en ocasiones un uso frívolo de los términos, como cuando se dice que alguien es muy bipolar porque tiene cambios de ánimo o que tiene un TOC si le gusta ordenar cosas. Son trastornos con unos criterios de diagnóstico muy específicos", sostiene el experto.

A todo ello -a la falta de autonomía, a la vulnerabilidad, al estigma todavía presente- se añade una falta de profesionales sanitarios que afecta a Aragón pero también al resto de España e incluso, puntualiza Carraco, a otros países. "Ahora hay en edad de jubilación más profesionales de los que entran en el sistema, y todo ello en un contexto de mayor necesidad de atención a la salud mental. El problema va a más", expone.

De ahí ese gran camino que, asegura, todavía queda por recorrer para que la atención psiquiátrica sea más humana. "El sistema sanitario en su conjunto debería darse cuenta de que hay un déficit de atención a este tipo de trastornos, y me refiero en especial a la atención mental grave", sostiene con firmeza, y añade: "Y ver también por qué hay determinadas políticas que no se están cumpliendo, y me refiero a ratios de personal, a ratios de enfermeras especializadas en salud mental...".

Porque son aspectos importantes para llegar a un objetivo, el de avanzar hacia una atención psiquiátrica más humana, que ha movido a más de mil especialistas nacionales e internacionales a este Congreso de Psiquiatría que hasta el 6 de noviembre se celebra en Zaragoza y al que van a asistir otros ponentes como Norman Sartorius, que es una leyenda viva de la psiquiatría que ha dirigido la división de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud y también presidido la Asociación Mundial y Europea de Psiquiatría, o Margarita Alegría, jefa de la Unidad de Investigación sobre Disparidades del Hospital General de Massachusetts y profesora del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard.