El PSOE acusa a Azcón de "descontrol y falta de gestión" tras el informe de la AiRef que reclama los presupuestos

El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) que urgía al Gobierno de Aragón a presentar el proyecto de presupuestos para 2026 y que alertaba de la "falta de transparencia" que supone no haberlos presentado tampoco en 2025, ha servido a la oposición para denunciar la "mala gestión" del Gobierno de Jorge Azcón.

Así lo ha denunciado el portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, que ha acusado este miércoles al presidente Jorge Azcón de "mala gestión" y "descontrol" en el Gobierno autonómico, tras conocerse el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef). Así lo ha señalado en rueda de prensa, donde ha afirmado que los datos del organismo "sacan los colores" al Ejecutivo autonómico y demuestran "la distancia entre el Aragón ideal que describe Azcón y la realidad que viven los ciudadanos".

Sabés ha subrayado que la AIReF refleja que Aragón "crece por debajo de la media española", no cumple con los objetivos de gasto ni de déficit y que las medidas anunciadas por el Gobierno autonómico "no son efectivas o no se han llegado a implantar".

También ha criticado las rebajas fiscales impulsadas por el Ejecutivo del PP, que, según ha dicho, "benefician a muy pocos y reducen los recursos públicos", lo que a su juicio evidencia "una política económica desequilibrada".

El portavoz socialista ha recordado que el informe señala que la condonación de deuda propuesta por el Gobierno central sería "beneficiosa para Aragón", y ha asegurado que "liberaría recursos que podrían destinarse a servicios públicos". Sin embargo, la AiRef, en su informe, apuntaba todo lo contrario, que este gasto liberado no se podría destinar a gasto social, sino a la amortización de la deuda existente.

Sabés ha asegurado que la gestión del presidente autonómico "no se centra en los problemas reales de la comunidad" y que "privatiza servicios públicos y favorece a los de siempre" en sectores como la sanidad, la educación o la vivienda.

Además, ha alertado de la situación económica de la comunidad, de tal forma que ha recordado que la deuda pública aragonesa "ha superado los 9.422 millones de euros" y que la ejecución de inversiones "no alcanza el 60 % del presupuesto". El dirigente socialista ha advertido también de la caída del 12,1% en las exportaciones de Aragón, frente al 0,25 % de descenso en el conjunto de España, y de la pérdida de 136 empresas inscritas en la Seguridad Social respecto al año anterior.

"Los datos son claros. Hay inestabilidad, preocupación y falta de rumbo", ha denunciado el PSOE.