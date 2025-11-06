La razón por la que Rosalía se ha visto envuelta en la polémica de los bienes de Sijena

Rosalía traspasa fronteras y protagoniza polémicas. La última está relacionada, sorprendentemente, con las pinturas de Sijena. Porque en ese tira y afloja en el que están inmersos los gobierno de Aragón y Cataluña por la devolución de los bienes -ordenada por la Justicia-, ayer se escribió un nuevo capítulo que protagonizó la cantante al elegir el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) como escenario para uno de sus ‘listening events’, con 900 asistentes.

Ayer por la mañana, el abogado del ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, solicitó a la juez de Huesca encargada de la ejecución de la sentencia la suspensión urgente del evento por si las vibraciones afectaban a la conservación los bienes. No solo no sucedió, sino que la noche fue todo un éxito para Rosalía, que en un escenario de telas y gasas presentó su nuevo disco ‘Lux’.

"Alarmismo y catastrofismo"

Con la resaca del éxito de la cantante, hoy han llegado las reacciones. La primera del mismo abogado que, según ha dicho, el hecho de que las pinturas no sufrieran daño por esas vibraciones, desmonta el "alarmismo" y el "catastrofismo" del museo que se opone al regreso del conjunto mural al Monasterio de Sijena el riesgo por las supuestas vibraciones que sufrirían durante el traslado. Las mismas que se produjeron durante el 'show'.

Español ha pedido este jueves al juzgado que requiera al MNAC que informe de que no se ha producido ningún daño en el conjunto mural de Sijena, algo que presume que no se ha dado, pero ha confiado en que los técnicos "digan la verdad".

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha admitido que es “lógico” que el museo quiera celebrar eventos culturales en sus instalaciones, pero, ha añadido, "también sería lógico que si el estado de las pinturas murales de Sijena es de la fragilidad que defiende el MNAC, no se produjeran esos eventos porque podrían afectar a las obras”.

“Es lo que pasa con conjuntos importantísimos sometidos a medidas de protección extrema como las pinturas de la Cueva de Altamira o la Última Cena de Leonardo Da Vinci en Milán. Las condiciones que estos conjuntos tienen de protección son extremas, mucho más severas que las que el MNAC tiene con las pinturas”, ha manifestado.

En su opinión, “esto significa que la situación de las pinturas es mucho menos grave de la que defiende la dirección del museo, y es así por su voluntad de generar confusión para dificultar el cumplimiento de la sentencia”, ha dicho Olloqui, que ha exigido de nuevo que se cumplan las resoluciones judiciales y el regreso de las pinturas al Monasterio de Sijena.