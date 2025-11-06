Salud Pública notifica un brote de sarna en una residencia en Huesca con 17 afectados

El Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón correspondiente a la semana 44, informa de un brote de escabiosis en una residencia de mayores de la provincia de Huesca, con 17 residentes afectados entre 40 personas expuestas —entre usuarios y trabajadores—.

Salud Pública ha ofrecido las recomendaciones de tratamiento, quimioprofilaxis y limpieza, que deberán aplicarse de forma coordinada y simultánea.

La escabiosis, también conocida como sarna, es una infestación cutánea provocada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Se transmite por contacto directo y prolongado o por compartir ropa o ropa de cama contaminada. Provoca picor intenso, especialmente nocturno, y lesiones por rascado.

El Besa informa asimismo, de entre las enfermedades de baja incidencia notificadas esa semana, de un caso de enfermedad de Lyme en Huesca, un caso de infección por Escherichia coli productora de toxina Shiga o Vero en Teruel y tres casos de shigelosis —dos en Zaragoza y uno en Teruel—.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por Borrelia burgdorferi, transmitida por la picadura de garrapatas. Suele comenzar con fiebre y una erupción en forma de “ojo de buey”, que puede derivar en afectaciones neurológicas o cardíacas si no se trata a tiempo.

La infección por cepas de E. coli productoras de toxina Shiga o Vero (STEC) puede causar diarreas, a veces con sangre, y complicaciones graves como el síndrome hemolítico-urémico. Su prevención pasa por una correcta higiene alimentaria y el adecuado cocinado de los alimentos.

La shigelosises, por su parte, es una infección intestinal causada por bacterias del género Shigella que se transmite por vía fecal-oral, a través de agua o alimentos contaminados o por contacto directo. Sus síntomas incluyen diarrea, fiebre y dolor abdominal.