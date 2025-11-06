Estos son los fallos más comunes de los conductores en las carreteras aragonesas

Además de la situación de las infraestructuras y de la necesidad de inversión, el factor humano "sigue siendo determinante" en los accidentes de tráfico en Aragón y en España. José Luis Díaz, teniente coronel de la Guardia Civil, jefe del sector de Tráfico en Aragón, recuerda que los seres humanos "somos vulnerables, tomamos decisiones erróneas, somos influenciables y valoramos el riesgo de forma muy diferente". Todo ello afecta directamente a la toma de decisiones que pueden conducir a un accidente de tráfico, "incluso mucho antes de que se produzca, antes de salir de casa y coger el coche".

Entre los principales fallos en la carretera, la Guardia Civil de Tráfico sigue detectando que circulan "vehículos sin las condiciones adecuadas", los problemas vinculados al consumo de alcohol y drogas, y también la "fatiga, no solo la falta de sueño, sino también la vinculada al estrés y a una jornada dura de trabajo".

A todo ello se suman las distracciones, "el móvil" como elemento de distracción en sí mismo, y la "percepción del riesgo" por parte de los conductores. Todas ellas son cuestiones que se tienen que seguir analizando para intentar reducir a su mínima expresión las muertes en la carretera, que siguen siendo cerca de 1.800 fallecidos cada año en España.

Los tipos de conductores

Además, Díaz señala que hay cuatro tipos de conductores con los que hay que trabajar en distintos ámbitos para mejorar la seguridad vial en España.

Por un lado, "quienes quieren cumplir las normas y solo necesitan más formación para estar actualizados al volante" y evitar así accidentes. Por otro, "quienes intentan cumplir las normas pero no siempre lo consiguen", que necesitan "formación y concienciación". "En estos dos grupos están la mayoría de los conductores", reconoce el teniente coronel.

Además, están quienes "no les gusta cumplir la normativa, que necesitan vigilancia, control y sanción, en su caso" y, finalmente, "los que de forma voluntaria deciden no cumplir las normas de circulación". En este último caso, reconoce Díaz, "es muy difícil convencer a estas personas de que cumplan la normativa y lo que necesitan es un sistema ágil de sanción" para garantizar la seguridad vial de todos los usuarios.