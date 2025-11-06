La soprano Ainhoa Arteta sumará su nombre al Paseo de las Estrellas de Cariñena

La prestigiosa soprano Ainhoa Arteta impondrá sus manos en el Paseo de las Estrellas de Cariñena este próximo sábado, 8 de noviembre, a las 17 horas. La cantante ofrecerá un concierto esa misma tarde (19:30 h) en la iglesia de la Asunción, en el marco de la celebración del Día Mundial del Enoturismo y del reconocimiento de Cariñena como Ciudad Europea del Vino 2025.

Ainhoa Arteta firmará en el Libro de Oro de la Denominación de Origen Cariñena a las 16:45 horas y seguidamente añadirá su nombre a la lista de conocidos personajes del Paseo de las Estrellas. Con sus huellas, serán ya 31 las personalidades del mundo del cine, la literatura, el deporte, el periodismo, el espectáculo o la música.

Por orden cronológico, le han precedido desde que en 2014 se pusiera en marcha esta original iniciativa: David Trueba, Gabino Diego, Miguel Ángel Lamata, Paula Ortiz, Elvira Lindo, Eduardo Noriega, Luisa Gavasa, José Ramón de la Morena, Cristina del Valle, Santiago Segura, Manuel Vilas, Antón Castro, Theresa Zabell, Fernandisco, Antonio Resines, Leo Harlem, Itziar Miranda, Nacho Rubio, Roberto Brasero, Luz Gabás, Norma Ruiz, Jorge Usón, Salomé Jiménez, Miguel Ángel Berna, Lola Herrera, Rosa María Calaf, Cayetano Rivera, Miguel Pardeza, Ángel Expósito y Rozalén. Además, en 2020, se colocó una placa en homenaje a las víctimas de la covid.

Un recital excepcional

Ainhoa Arteta Ibarrolaburu (Tolosa, Guipúzcoa, 1964) es una de las cantantes líricas más reconocidas internacionalmente. Tras formarse en el Conservatorio de San Sebastián y el Actors Studio de Nueva York, debutó en la ópera en 1990, iniciando una carrera en la que ha actuado en los más prestigiosos escenarios, como el Metropolitan de Nueva York, La Scala de Milán o la Ópera de París. Ha ofrecido conciertos por todo el mundo, incluso en la Casa Blanca, y ha grabado más de 15 discos. También es conocida por su paso por programas de televisión como MasterChef.

Su trayectoria está reconocida con numerosos premios, como el Metropolitan Opera National Council Auditions de Nueva York o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España.

En Cariñena, la soprano ofrecerá un recital de conocidas arias de ópera y piezas sacras, acompañada por el barítono Luis Santana y el maestro Víctor Carbajo al piano. La actuación será a las 19:30 horas en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, en Cariñena. Las entradas están ya a la venta.

El concierto forma parte del Festival Divino, una iniciativa en torno a la cultura y el vino organizada por el Ayuntamiento de Cariñena.