La sucesión de frentes atlánticos deja la primera gran nevada en el Pirineo con 10 centímetros de espesor

El invierno está cada vez más cerca y por fin parece que las temperaturas son más acorde a mediados del otoño. La sucesión de frentes atlánticos que han llegado a Aragón en las últimas horas han dejado la primera nevada importante del otoño de 2025 en las cumbres más altas del Pirineo.

La bajada de las temperaturas ha sido tan notable en el norte de la provincia de Huesca de madrugada con varios puntos de la coordillera pirenaica situándose por debajo de los 0 grados. Esto ha provocado que las fuertes precipitaciones se hayan transformado en copos de nieve dejando el primer manto blanco de la temporada de otoño de 2025 en Aragón.

La cuenta especializada en meteorología, Meteo Aragón, ha sido la encargada de mostrar las preciosas imágenes de los bosques del Pirineo todavía con hojas cubiertos completamente de blanco. "La cota de nieve ha llegado a bajar hasta los 1.800 metros durante esta madrugada, lo que ha permitido que se llegue a acumular esta noche en algunos refugios de alta montaña casi 10 centímetros de nieve", ha afirmado el experto.

Mucho viento y lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha tenido activada la alerta naranja en toda la provincia de Huesca por tormentas y lluvias. La noche ha sido más fría en todo Aragón, pero los valores han caído en picado en el Pirineo registrándose valores negativos en Cerler (-1,5) y Astún La Raca (-1,3). La sensación térmica incluso ha sido menor en toda la zona del norte de la provincia oscense debido a las fuertes rachas de viento. La racha máxima se ha registrado de madrugada en Cerler Cogulla (108 km/hora).

Por otro lado, hay varios puntos de Huesca donde se han recogido más de 35 mm de agua debido a las fuertes precipitaciones que han provocado cortes de luz. Seira es la estación de toda Aragón donde más ha llovido con 42,2 mm por delante de Aínsa Sobrarbe con 41,6.

Una nevada tardía

Una nevada que ha tardado más en llegar este año después de un octubre con un comportamiento cálido, con un promedio de 1,2 grados por encima de la media con respecto a las normales de referencia (1991-2020) y seco en cuanto a precipitaciones, con un 48 % menos de lluvia en todo Aragón. Por ejemplo, en 2024 la nieve ya cubría las cotas más altas del Pirineo el 18 de octubre cuando se acumularon hasta 30 centímetros de espesor en lugares como Respomuso.

La primera nevada importante en el Pirineo llega justo un día después de que Aramón anunciase la fecha de apertura de la temporada de esquí en sus estaciones. Si las previsiones meteorológicas lo permiten, las pistas aragonesas se abrirán el próximo sábado 29 de noviembre tanto en la estación del Valle de Tena como en el Valle de Benasque. Mientras, en Javalambre y Valdelinares habrá que esperar al puente de la Constitución para recibir a los primeros esquiadores.