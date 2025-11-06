Upro formará a 80.000 profesionales en digitalización

¿Qué son las competencias digitales? Si se atiende la definición que ofrece la OCDE, se trata «del conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse, permiten a los individuos realizar una actividad o tarea de manera adecuada y sistemática, y que pueden adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje». Más concisa es la Unesco al definirlo como «habilidades para comunicarse efectiva en entornos digitales y tradicionales».

Queda de manifiesto que la tecnología se ha hecho imprescindible en cualquier ámbito y no se concibe la actividad de un autónomo, una pequeña y mediana empresa o una gran compañía sin la digitalización de muchos de los procesos que facilitan el día a día de los profesionales y contribuyen a ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. «Mejorar la empleabilidad, optimizar los servicios que se ofrecen, aprender a utilizar la tecnología y sacarle el máximo partido adaptándola a las necesidades que surjan son algunos de los beneficios que aporta la aplicación de las competencias digitales», explica el presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón, Alfredo Sánchez-Rubio.

Desde el Marco Europeo de Competencias Digitales se contemplan 21 aspectos englobados en cinco grandes áreas: la información, alfabetización informacional y el tratamiento de datos; la comunicación y la colaboración a través de herramientas digitales; la creación de contenido digital y saber integrar conocimientos previos; la seguridad y la resolución de problemas.

Para ayudar en la formación de estas competencias, desde Unión Profesional, se lanza un programa transversal y con itinerarios específicos para cada uno de los 19 colegios que se han adherido, para capacitar a 80.000 profesionales de diferentes ámbitos en competencias y herramientas digitales, IA y ciberseguridad.

El programa forma parte de Generación D Este programa pionero, forma parte de la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Está dotado con una subvención de 200 millones de euros financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea y concedida a Unión Profesional mediante el Real Decreto 876/2024, de 3 de septiembre.

Formación y ‘networking’

Este programa, denominado Upro, consta de 150 horas de formación de las que 20 son presenciales en los colegios adheridos y el resto se realizará online. El curso cuenta con una parte transversal de 40 horas en la que se tratan cinco bloques: búsqueda y gestión de información y datos; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad; y resolución de problemas.

Se trata un curso gratuito que abarca desde la gestión del tiempo, el liderazgo digital y las metodologías ágiles, hasta el uso avanzado de herramientas colaborativas como Microsoft 365, Google Workspace, Power BI, Power Platform, Copilot y CRM. También se abordan áreas clave como la inteligencia artificial, incluyendo la IA generativa y su integración en el entorno Microsoft 365, el análisis y la gobernanza del dato o la seguridad digital, entre otros.

Para Sánchez-Rubio, «formarse en competencias digitales puede ayudar a los profesionales a la adaptación en entornos cada vez más digitales, diversos y complejos». La asociación está formada por más de 35.000 personas pertenecientes a 48 colegios de diferentes ámbitos.

Otro de los valores añadidos de esta formación es la gratuidad de la misma, grupos reducidos, oportunidades de networking con profesionales de cada una de las ramas colegiales, la adaptación a las necesidades reales del contexto digital y una certificación alineada con el marco europeo DIGCOMJP 2,2 avalada por el Marco Europeo de Competencias Digitales.

Este curso de Formación en Competencias Digitales «es toda una oportunidad para la formación continua y actualización de todos los profesionales colegiados, un aspecto que redundará en la mejor atención», tal y como afirma Sánchez-Rubio, presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón, quien añade que «no hay que temer a los cambios a los que nos obliga la tecnología sino aceptarlos, integrarlos en nuestro día a día y aprender a utilizarlos para que nuestro trabajo sea más preciso. Ver a las herramientas digitales, incluida la IA, como una oportunidad, no como un sustituto».