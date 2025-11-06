Los vecinos de Jaca llevan el problema de la vivienda hasta las Cortes: "Está orientada a la especulación y al turismo"

Vecinos de Jaca (Huesca), de la plataforma por una vivienda digna, han urgido este jueves en las Cortes ayuda para hacer efectivo el "derecho a techo", después de que la especulación esté dejando sin opciones a muchos trabajadores porque, aseguran, "no pueden pagarla".

Berta Lantero, trabajadora pública en Jaca, ha comparecido, acompañada por el portavoz de IU en las Cortes, Álvaro Sanz, para explicar el caso de catorce vecinos de un bloque de viviendas protegidas de alquiler que recibieron una carta certificada de la promotora para zanjar el contrato, pero que luego les llamó por teléfono para anunciar una subida del precio del 75%.

En el caso de Berta, según ha relatado, eso supone pasar de 430 euros a 780 al mes, con un sueldo mensual de 1.190 euros. "No puedo pagarlo", ha lamentado.

Se ha preguntado cómo puede ser que una vivienda pública esté sometida a esta especulación. Es "ofensivo", ha agregado, que se especule con viviendas que ha recibido fondos públicos para su construcción.

Sofía Gavín y David Lorenz forman parte de la plataforma por una vivienda digna, que pelea por solucionar una crisis que, según Gavín, afecta ya a todos los valles del Pirineo y que para Lorenz se ha convertido en una "emergencia".

No hay alternativa en Jaca, ha lamentado Gavín, quien ha asegurado que todo el parque de vivienda está orientado "a la especulación y al turismo", un sector que, por otra parte, ofrece sueldos bajos, lo que dificulta aún más el acceso a una casa.

La plataforma, ha especificado Lorenz, pide mecanismos de intervención, entre ellos exigir al ayuntamiento que pida la declaración de zona tensionada, que aunque no ataque a la raíz del problema y es "un parche", sí que supondrá limitar la subida de los precios del alquiler al 10 %.

Una declaración que, ha añadido, debería extenderse a municipios como Biescas, Panticosa, Villanúa o Sallent.