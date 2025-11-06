Quién es quién en el viaje de Aragón a EEUU para conocer los centros de datos

Este viernes culminará el viaje realizado a Virginia (EEUU) organizado por el Gobierno de Aragón, con el presidente aragonés, Jorge Azcón, a la cabeza, para conocer el impacto y desarrollo de las principales compañías impulsoras de los centros de datos, en el continente americano, y en Aragón.

La comitiva aragonesa está formada por una veintena de personas, entre cargos institucionales, académicos y empresariales, y se ha trasladado por distintos puntos del país para conocer el futuro de la implantación de una tecnología que ha hecho la mayor inversión extranjera de la historia de la comunidad autónoma.

En este viaje institucional, Azcón está conociendo de primera mano las instalaciones de diferentes centros de datos, visitando infraestructuras que se encuentran en fase de operación y de construcción, conociendo las de empresas como Vantage, AWS, QTS y Microsoft, todas ellas con inversiones tecnológicas en la comunidad, y los ecosistemas desarrollados alrededor, como los programas de comunidades y los centros de formación.

En este viaje, por parte del Gobierno de Aragón, además del presidente aragonés se encuentra en EEUU la directora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón, Marta Ríos, y varios de sus asesores de comunicación.

Por parte de la Universidad de Zaragoza se ha trasldado a EEUU su máxima representante, la rectora Rosa Bolea; además del vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial de la Universidad de Zaragoza, Francisco Javier Fabra.

Además, este viaje pretende potenciar también las sinergias con las empresas y clústeres aragoneses del sector tecnológico. Como representantes del mundo empresarial, están participando en las visitas el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo; el CEO de Levitec, Agustín Lalaguna; el presidente del clúster TECNARA (de empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones) y CEO de Integra Tecnología, Felix Gil; el director de Negocio en DXC, Jorge Calderón; el presidente del Clúster de Energía de Aragón (CLENAR), Pedro Machín; el director de operaciones de Mariano López Navarro, José María Cester; y el director Ejecutivo de Hiberus Internacional, Marcos Latorre.

Este viernes, la comitiva aragonesa se traslada hasta Nueva York, donde conocerán el Amazon Web Services Builders LAB.