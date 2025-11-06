Zaragoza mantiene la pugna con Sevilla por ser la cuarta ciudad: gana 11.509 vecinos en diez meses

La realidad demográfica de una ciudad como Zaragoza cada vez es más poliédrica y compleja. La capital aragonesa ha alcanzado su récord de población empadronada con 727.475 habitantes a fecha de octubre de 2025, según los últimos datos actualizados del padrón municipal. Esta tendencia al alza se ha mantenido en el último año. Si el 1 de enero de 2024, Zaragoza registraba 704.917 habitantes, un año y diez meses después, suma 22.558 nuevos vecinos más, un dato que se sitúa lejos de los 694.109 de 2023. Desde el dato de enero de 2025, en que la cifra era de 715.966 el incremento ha sido de 11.509 zaragozanos. Del total de población, el 83,2 % son españoles, mientras que el 16,8 % son extranjeros, un colectivo que también se ha incrementado en los últimos años.

Esta llegada de vecinos migrantes, constante desde hace dos décadas, dibuja un entorno urbano en el que viven 122.399 extranjeros frente a los 115.246 de comienzos de año o los 107.863 registrados en 2024. El crecimiento ha sido del 7%. En cuanto al país de procedencia, Rumanía ocupa el primer puesto, con 23.455 rumanos, seguido de Colombia (13.662), Nicaragua (10.647), Marruecos (8.095), Venezuela (7.329), China (6.111), Senegal (4.086), Argelia (4.036), Ecuador (3.650) y Perú (3.548). Los datos son similares a los del año anterior, si bien destaca el aumento de la población venezolana, que pasa de 4.876 a 6.032.

El concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, ha precisado que las cifras de la revista de datos presentada este jueves ofrece unos números "ligeramente superiores" a los que ofrece después el Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiende a depurar y rebajar el dato al tener más información y dar de baja a aquellos vecinos que están empadronados de forma simultánea en dos núcleos. Según el último dato del padrón actualizado por el INE, en 2024 vivían en Zaragoza 686.986 habitantes.

Este dato es el oficial que se usa para comparar el tamaño de las ciudades y ahí la capital aragonesa se mantiene como quinta ciudad, con Sevilla a poca distancia con 687.488 vecinos, aunque eso sin contar el área metropolitana. Analizando únicamente el censo, con cifras puramente estadísticas, el INE indica que la capital andaluza cerró el año pasado con 686.741 habitantes frente a los 691.037 de la aragonesa, lo que suponen 4.296 más para esta última. Ahí sí que se coloca Zaragoza como cuarta ciudad del país.

Delicias siguen siendo el distrito urbano con más población al sumar 102.595 vecinos, seguido del Rabal (78.822), San José (66.242) y Actur Rey Fernando (55.535). Mientras, los que cuentan con un menor número de habitantes son Casablanca (10.073), Santa Isabel (13.399) y Miralbueno (14.402). En cuanto a los barrios rurales, el más poblado es Casetas, con 7.453 vecinos, seguido de Garrapinillos (5.881) y Montañana (3.024), mientras que en el otro extremo se sitúa Torrecilla de Valmadrid, con tan solo 19 vecinos.

Mendoza ha indicado que conocer la realidad demográfica de los barrios permite "gestionar mejor los recursos municipales". En este sentido, las cifras aportadas indican que de las personas empadronadas nacidas en España que viven en la ciudad la mayoría, el 60%, son de Zaragoza, mientras que el 19% proceden de otras comunidades y solo un 5% de otros puntos de Aragón.