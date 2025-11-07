Más de un 25% de las mujeres no asiste al cribado de cáncer de mama en Aragón

Más del 25 % de las mujeres no acude al programa de cribado de cáncer de mama en Aragón, que ofrece mamografías gratuitas cada dos años a todas las mujeres de entre 50 y 69 años, el grupo de mayor incidencia de esta enfermedad.

La participación alcanza actualmente el 74% en Aragón, donde la tasa de incidencia se sitúa por encima de la media nacional, con 148 casos por cada 100.000 mujeres frente a los 145 de España. Así se ha puesto de manifiesto en la sesión de este viernes del 38º Congreso Aragonés de Atención Primaria, en el que las matronas Paula García y Claudia Salete, del hospital Infantil Miguel Servet, han impartido un taller sobre parto extrahospitalario y exploración mamaria.

Durante su intervención, las expertas han destacado la necesidad de mantener los programas de detección precoz y fomentar la autoexploración mamaria “"porque son las propias mujeres las que mejor pueden detectar un signo que les haga consultar a un profesional sanitario", como trasladan los organizadores del congreso en una nota de prensa.

Las ponentes también han abordado la atención en partos no planificados fuera del entorno hospitalario y han subrayado que "es más crucial saber qué no hacer, porque la línea entre ayudar y perjudicar puede ser delgada". En este sentido, han recordado que ante una situación de parto inminente "lo más importante es no cortar el cordón umbilical y dejar al bebé junto a la madre".

Aumento de la diabetes tipo 2

El congreso, que reúne en Zaragoza a profesionales de toda la comunidad, ha abordado asimismo el aumento de la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad -denominada "diabesidad"-, un problema en crecimiento incluso entre jóvenes y niños.

El médico de familia Francisco Adán, miembro del grupo RedGDPS, ha ofrecido la conferencia Tomas de decisiones terapéuticas con el uso de la monitorización flash de glucosa, en la que ha alertado sobre los efectos de los malos hábitos alimentarios.

Según ha explicado Adán, la prevalencia de la diabetes tipo 2 llega al 8,1% de la población y "habría otros tantos en situación de prediabetes, unas 200.000 personas en Aragón”, por lo que este médico ha insistido en que la pérdida de peso puede revertir los estados tempranos de la enfermedad y evitar complicaciones asociadas.

El especialista ha destacado además que el uso de sistemas de monitorización continua de glucosa facilita el control de la patología y la toma de decisiones clínicas más ajustadas.

El encuentro, organizado por la Sociedad Aragonesa de Médicos de Atención Primaria, ha centrado su 38ª edición en los retos de la prevención, la promoción de hábitos saludables y el papel de la atención primaria en la detección temprana de enfermedades crónicas. El congreso se clausura este sábado con la ponencia de Javier Colás, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, quien hablará sobre la "IA en la consulta del primer nivel: herramientas, límites y futuro".