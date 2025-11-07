Alegría ve "complicado" que el PSOE Aragón apoye el techo de gasto del Gobierno de Azcón por sus ataques a los socialistas

No está claro que el PSOE aragonés pueda apoyar al Gobierno del PP de Jorge Azcón la presentación del techo de gasto para la comunidad de cara a la presentación de los presupuestos de 2026. Este viernes lo ha confirmado la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ve "complicado" que su partido pueda apoyar el techo de gasto que vaya a presentar el Gobierno de Jorge Azcón de cara a una hipotética aprobación de los Presupuestos de 2026 después de las críticas que viene escuchando del Gobierno de Aragón y de su presidente hacia los socialistas y el Gobierno de España.

Así lo ha avanzado este viernes antes de participar en la entrega de los Premios Josep Mestre a la Excelencia de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y a la Investigación para la Mejora de la Calidad Educativa que ha tenido lugar en la Escuela de Arte de Zaragoza.

Alegría ha explicado la dificultad del apoyo socialista al techo de gasto: "Cuando pretendes sacar adelante un techo de gasto, un presupuesto, tienes que trasladar también una actitud constructiva y de querer llegar a algún tipo de acuerdo. Si me tengo que basar en sus declaraciones, se me hace un tanto complicado esa posibilidad de llegar a ningún acuerdo", ha valorado.

En todo caso, ha instado a esperar a que se presente ese techo de gasto "para poder dar una respuesta" concreta. Aunque las relaciones entre el PP y el PSOE no pasan por buen momento y parece complicado que pudiera alcanzarse ese pacto, o esa abstención.

Alegría ha asegurado que "en próximas fechas" se va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte del Ministerio de Hacienda, lo que servirá para trasladar a todas las comunidades autónomas la senda de estabilidad presupuestaria de las diferentes administraciones. Una cita que estaba esperando el Ejecutivo aragonés, pero que, dado el retraso en su convocatoria, ya había decidido obviar de cara acelerar la presentación de las cuentas de 2026.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Alegría ha asegurado se marcará una senda de estabilidad que "será buena" para todas las comunidades autónomas. Por ello se ha preguntado especialmente qué harán las regiones gobernadas por el PP. A ellas les ha reclamado que actúen "con responsabilidad" y la apoyen.

Asimismo, ha confirmado que el Gobierno de España presentará también un techo de gasto que pasará por el Consejo de Ministros, trámite a partir del cual Alegría espera que las diferentes comunidades autónomas "hagan lo propio", lo que serviría para desatascar la tramitación presupuestaria en Aragón.