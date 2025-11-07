Alquilar en Aragón, cada vez más difícil: los precios suben un 8,1% y escasean los pisos por menos de 500 euros

El mercado del alquiler en Aragón sigue tensionado. El precio medio de la oferta se sitúa en 10 euros por metro cuadrado y mes, una cifra que mantiene la vivienda en niveles máximos y que supone un incremento interanual del 8,1%.

En la práctica, resulta complicado encontrar pisos por debajo de los 500 euros mensuales, y los que se mueven entre 500 y 700 euros son los más habituales en la actualidad. Esta tendencia refleja la dificultad creciente para acceder a una vivienda de alquiler, especialmente entre jóvenes y familias con ingresos medios o bajos.

Los datos se han dado a conocer en la presentación del último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, impulsado por la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Ibercaja, Grupo Plaza 14, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón e Ingennus.

Aunque Aragón todavía se mantiene por debajo de los precios que se alcanzan en comunidades más tensionadas como Madrid, Baleares o Cataluña, la tendencia al alza es clara y sostenida. Además, la oferta disponible se está reduciendo, lo que añade presión sobre los precios y deja menos opciones para quienes buscan vivienda.

Del depósito de finanzas ante el Gobierno de Aragón se obtiene que la fianza media por vivienda se ha incrementado en todas las provincias durante 2025: Zaragoza 647 euros e incremento interanual del 6,2%, Huesca 512 euros y 3,5% y Teruel 481 euros y 6,9%. Lo mismo ha ocurrido en las capitales de provincia con resultados de 686 euros en Zaragoza, 563 en Huesca y 574 en Teruel.

El problema se acentúa en zonas turísticas o de alta demanda, como el Pirineo aragonés, donde los alquileres pueden superar los 1.000 euros al mes incluso en localidades pequeñas. Esta situación está dificultando que muchos residentes encuentren una vivienda estable, ya que el mercado turístico absorbe buena parte de la oferta disponible para uso habitual.

En conjunto, el mercado del alquiler aragonés vive un momento de escasez y encarecimiento, con pocos visos de cambio a corto plazo.

¿Soluciones?

La accesibilidad al alquiler atraviesa un momento crítico. Para revertir esta situación, es necesario actuar con rapidez y coordinación, ampliando el parque de vivienda pública y fomentando el acceso a precios asequibles.

Los ponentes de la presentación han confirmado que en Aragón hay un problema de acceso a la vivienda, sobre todo para la población más joven. En este sentido, es buena noticia que se vaya creciendo en viviendas de protección oficial. “El Gobierno de Aragón está poniendo herramientas para que pueda haber viviendas accesibles en alquiler y existen subvenciones para las viviendas de protección oficial”, han comentado.

Una de las claves será ser capaces de introducir en el mercado, por parte de las administraciones públicas, ayudas y colaboraciones público-privadas para ir solucionando el problema.

En la presentación han participado Luis Fabra, director de la Cátedra, Fernando Montón, director general de Grupo Plaza 14, Fernando Used, arquitecto socio de Ingennus, y Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja.