Aragón necesita más viviendas de las que puede construir: la falta de mano de obra ralentiza al sector inmobiliario

Aragón se enfrenta a un grave problema con la vivienda porque necesita más de la que puede construir. ¿Qué está pasando? Las respuestas son múltiples, pero hay una que destaca sobre las demás: la falta de mano de obra ralentiza al sector inmobiliario.

En este punto, los profesionales del sector lo tienen claro: “Necesitamos más viviendas de lo que somos capaces de producir”. En poco más de 13 años, Aragón ha pasado de ofertar 8.000 a las 4.000 del año actual.

“Es complicado poder bajar los precios porque la oferta es escasa y la demanda alta. Nuestro gran reto es construir lo que estamos vendiendo, pero tenemos un problema con la mano de obra”, han resaltado en la presentación del último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, que ha contado con la participación de Luis Fabra, director de la Cátedra, Fernando Montón, director general de Grupo Plaza 14, Fernando Used, arquitecto socio de Ingennus, y Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja.

Uno de los principales cuellos de botella para el sector de la vivienda en Aragón es la falta de mano de obra. Los promotores reconocen que el problema ya no es vender viviendas, sino ser capaces de construir lo que se vende. “La comunidad afronta un escenario de fuerte actividad económica y de grandes proyectos industriales, como centros de datos, que competirán por los mismos trabajadores cualificados. Las constructoras se enfrentan a serias dificultades para encontrar equipos disponibles y cumplir plazos, lo que amenaza con agravar el déficit de vivienda”, han reconocido los asistentes.

Para cubrir la demanda será necesario atraer mano de obra de fuera de Aragón, aunque incluso así la capacidad productiva seguirá siendo limitada. Desde el sector se apunta que la industrialización de la construcción con procesos más automatizados y tecnológicos puede ser una solución parcial: “Con menos trabajadores, pero más cualificados, se podría mantener el ritmo de producción y acortar plazos de obra”.

Los profesionales también señalan la necesidad de impulsar la formación y atraer nuevos perfiles profesionales, tanto para la obra nueva como para la rehabilitación de viviendas antiguas, donde también se acusa la falta de albañiles, fontaneros y reformistas.

La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías aparecen como herramientas para ganar eficiencia en el diseño y ejecución de proyectos, reduciendo errores y tiempos de construcción. No obstante, coinciden en que la transición será lenta y que “el déficit de personal seguirá siendo uno de los grandes retos del sector durante los próximos años".

En este sentido, el informe destaca que los costes de construcción de materiales y mano de obra se han incrementado un 1,1% durante el último año, con un ascenso del 1,7% en materiales y un aumento del 2,5% en mano de obra.