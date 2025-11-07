Ayerbe, Biscarrués y Ardisa exigen el arreglo inmediato de la carretera que une la ribera del Gállego

Los vecinos y usuarios de la carretera A-125, que conecta las localidades de Ayerbe, Biscarrués y Ardisa, han anunciado movilizaciones para exigir mejoras en la vía y para concretar las acciones a desarrollar han convocado una reunión que tendrá lugar en la tarde de este viernes en el salón de actos del Ayuntamiento de Ayerbe.

En ella se escucharán las propuestas de los asistentes y se concretarán las medidas de presión. Sobre la mesa está la convocatoria de una concentración para el próximo 6 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución.

Se trata de una ruta con un volumen muy importante de vehículos pesados, ya que da servicio a numerosas granjas de porcino, vacuno y aves, además de ser el eje natural del Gállego que transcurre desde Zaragoza hasta Ayerbe. "Esta densidad de tráfico agrava todavía más el progresivo deterioro del asfalto", ha señalado el alcalde de Ardisa, Jesús Torralba.

Torralba ha explicado que el objetivo es exigir al Gobierno de Aragón una solución definitiva al "alarmante estado de deterioro" de la vía, ya que la situación es "insostenible y peligrosa".

El alcalde de Ardisa ha insistido que la vía se ha convertido en un "peligro" para los usuarios. "Ya se han hecho algunas acciones reivindicativas para visibilizar esta situación no sólo a la administración sino también a la opinión pública y después de dos años estamos en peores condiciones y ahora es una vía con peligro para los usuarios", ha dicho.

El alcalde ha insistido en que tras las movilizaciones de 2023, "la situación no sólo no ha mejorado, sino que se encuentra en peores condiciones".

Según ha explicado, "esto viene de lejos, con el anterior Gobierno ya se elaboró un proyecto para el arreglo de esta carretera y todo han sido largas, hubo cambio de Gobierno y todo ha quedado paralizado por completo".

Torralba ha trasladado que desde el Gobierno de Aragón les han comunicado que no hay presupuestos, que se va a intervenir, pero que habrá que esperar. Según ha dicho "es una espera que los vecinos ya no están dispuestos a asumir".

Esta reinvindiación se suma a otras movilizaciones empredidas en la provincia de Huesca para exigir la mejora de los firmes. Es lo que sucede en el tramo de la A-130 entre Monzón y Alcolea de Cinca por Santalecina, pendiente también del compromiso de inversión de la consejería de Fomento. Con varias movilizaciones a sus espaldas, los vecinos entre Albalate, Esplús y Binéfar también reclaman la reforma integral de la carretera autonómica A-1239. En los tres casos el riesgo para la seguridad de los usuarios está comprometida por el mal estado de la vía, con numerosos baches y muy estrecha.