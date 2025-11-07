Las Bizis se aceleran en Zaragoza: los usos diarios duplican a los de Barcelona y multiplican los retos de mantenimiento

El nuevo servicio de bicicletas públicas de Zaragoza vive un proceso de implantación y despliegue "de récord". Con menos de un año de actividad desde que tomó las riendas la firma Serveo los vehículos eléctricos municipales son una presencia más que cotidiana con casi cinco millones de usos desde que comenzó el servicio. "Hemos ido a la Luna y vuelto 17 veces en diez meses", asegura el gerente de la firma, Diego Marco. Esta es una de las razones que explican, según dicen, que se multipliquen las quejas por accidentes, por vandalismo y por malos usos.

Desde el verano, la capital aragonesa dispone de 2.500 bicicletas eléctricas con pedaleo asistido y 276 estaciones distribuidas por todos los distritos de la ciudad, incluyendo zonas que históricamente no contaban con este servicio como Torrero, Valdefierro o Casablanca. Cuenta con 44.253 abonos anuales (y con 76.225 usuarios registrados en distintas modalidades) y superando durante el mes de octubre el millón de usos, que corresponde a la cifra de actividad mensual media en Madrid, pero que allí se logra con tres veces más bicis en la calle.

"El sistema desde su puesta en marcha en enero se duplicó en aparatos y estaciones en julio, así que estamos hablando de unos muy elevados cuando todavía no ha pasado ni un año completo con el sistema al 100%, esto nos obliga a enfrentarnos a intervenciones asociadas a este éxito", manifiesta Marco. En estos meses de explotación se han superado las 6.000 intervenciones en el taller debido a que cada bicicleta tiene 15 usos de media al día, un dato que duplica las veces que se cogen en Barcelona. El tiempo medio de cada viaje es de doce minutos. "Tenemos que asumir el doble de desgaste", señala el encargado del servicio, Jorge Miravete.

En la presentación de las Bizis eléctricas se habló de que se podía lograr en su primer año de funcionamiento cada uno de los vehículos realizara los kilómetros suficientes para llegar a Moscú. La realidad es que antes de llegar a diciembre ya han cubierto el trayecto de ida y vuelta. "El servicio se mantiene con éxito debido a que se ha mejorado el mantenimiento para garantizar que todas están perfectamente operativas", indican.

El pasado mes de octubre por el taller del polígono Cogullada donde se centraliza la actividad de Serveo pasaron 1.500 bicicletas. Los siniestros y el vandalismo han subido de forma exponencial, de forma paralela al éxito del servicio. "El pasado mes tuvimos 1.100.000 desplazamientos repartidos en 2.500 vehículos compartidos", algo que nos lleva a mejorar la capacidad de atención, reconoce Marco.

Fallos humanos

Con todo, niega que los accidentes que se han denunciado en las últimas semanas, con caídas por la lluvia tengan que ver con la falta de mantenimiento o con la falta de calidad de los materiales. "Está claro que si aumentan los desplazamientos también suben las caídas, pero estos sucesos tienen factores variados que son difíciles de concretar", explica. Entre ellas, según citan, está que el asfalto está más resbaladizo cuando se moja, pero también tienen constancia de caídas por "ir con prisa", "perder una carpeta", por "chocar contra una furgoneta de reparto" o contra un patinete de Glovo, según figura en los partes que les envían los propios usuarios. La propia condición de vehículos eléctricos, al tener más aceleración, complica el manejo en condiciones adversas.

Los datos oficiales de Serveo, que reconocen que en las últimas semanas se han multiplicado las quejas, indican que el 24% de los accidentes que recogen en sus bases de datos se han producido en días de lluvia. Además, señalan que el 5% son achacables a un fallo de la propia bicicleta, mientras que el 20% tienen que ver con fallos humanos. En total, hasta octubre tienen registrados 139 accidentes, lo que supone un porcentaje respecto a los usos del 0,0028%

Cuando una bicicleta es retirada del servicio por algún desperfecto, sea causado por un fallo mecánico, por un golpe o por el propio vandalismo al que están sometidas, entra en un proceso de revisión completa en el taller. El objetivo del servicio es que estén solo 24 horas fuera de la calle, para mantener los usos. Aunque algunos problemas, como la sustitución de ruedas, suelen requerir más tiempo apartadas.