César Valero, director de innovación de Metalesa: "La tecnología ya podría evitar el 60% de las salidas de vía"

¿Cuál es la situación de las carreteras en Aragón?

Las carreteras en España son unas infraestructuras que está muy correctas, pero no es lo mismo las de titularidad del Estado, con niveles de inversión importantes, con las de ámbito autonómico o de diputación, que tienen que llegar a cualquier zona de los Monegros o de Huesca, y con niveles de inversión mucho más bajos. Podemos decir que la situación es correcta. Es evidente que al inicio de los 2000 morían entre 4.000 y 5.000 personas en las carreteras cada año en España, y ahora, unas 1.800. El balance de los últimos 20 años es positivo, pero en los últimos diez o doce años, hay un cierto estancamiento y la cifra no baja. Y un cierto déficit de inversión en el mantenimiento de las carreteras. Todo el mundo presta mucha atención a la Sanidad y la Educación públicas, pero mucha menos a las carreteras. Asumimos que la gente se mata de vez en cuando, pero es un servicio público con déficit de inversión. Y Aragón forma parte de ello.

Las salidas de vía en Aragón ocurren más que en España.

Así es. Son el tipo de siniestro más habitual en España, más del 33% de accidentes; y es el 40% de los muertos. En Aragón, aún más. El 46% de los accidentes son por salidas de vía. Hay coches más viejos, población más envejecida, carreteras en peor estado en algunos sitios, lugares muy montañosos, más kilómetros...Es una combinación de mil cosas, no hay una única razón. Pero el dato es el que es. Y cuando sucede una salida de vía, a nivel nacional, en 3 de cada 100 accidentes, hay un fallecido. En Aragón, en 5 de cada 100. Aragón tiene muchos kilómetros de carreteras provinciales, y es en las carreteras convencionales en las que suceden el 60% de salidas de vía, en carreteras de un carril por sentido, las más pequeñas que te llevan a los sitios más remotos. En estas hay calzados más sinuosos, curvas sin señalizar, peor firme, menor iluminación, peor mantenimiento del asfalto... Todo eso se combina.

¿Cuál es la clave para reducir el número de salidas de vía?

El análisis de las causas de las salidas de vía a nivel nacional en los últimos siete años, comparadas con tecnología ya existente en el mercado que pueden identificar esas causas, ayuda a determinar qué accidentes se podrían evitar. Si eres capaz de determinar la causa, eres capaz de anticiparla. Uno de los factores para las salidas de vía son la velocidad inadecuada. Pero ya hay radares que detectan en tiempo real la velocidad excesiva. Los puedes instalar en puntos donde habitualmente la gente se sale de la carretera y evitar así accidentes. Hasta el 60% de las salidas de vía se podrían prevenir con algún tipo de tecnología que ya existe en el mercado. Eso implicaría poner tecnología por todos los lados, pero hay que ser eficiente y detectar puntos negros y zonas más conflictivas por tráfico, por circunstancias de hielo... Hay tecnología para prevenir hasta el 60% de las salidas de vía.

Y luego está el factor humano.

Desde luego. Y también la situación de los vehículos: cuanto más viejo es el coche, más probable es que tenga una salida de vía porque no tiene los sistemas de ayuda a la conducción.

¿Falta mucho para que se democraticen esos sistemas de ayuda a la conducción?

No, porque cada coche nuevo que sale al mercado es obligatorio que tenga estos sistemas. Sí que estaría bien un plan renove para ayudar a rejuvenecer el parque móvil. Lo que hay que hacer es que la gente tenga los recursos económicos para poder acceder a ello.

A nivel de infraestructuras, ¿cuál sería la herramienta más importante para mejorar la seguridad vial?

Hay muchas posibilidades. La innovación va llegando poco a poco, pero requiere de mucha inversión. Por ejemplo, está también el coche autónomo. O que los semáforos se autoregulen en función de lo que detectan a su alrededor. Y están las barreras inteligentes, que ayuden a evitar que se produzca el accidente: convertir las barreras en un elemento que habla a los usuarios. Que dejen de ser un sistema pasivo, a prevenir los accidentes en puntos negros que ya están detectados. Estamos trabajando en proyectos para prevenir kamikazes en las autovías, evitar salidas de vía por exceso de velocidad o por presencia de fauna, a través de cámaras de videovigilancia. Así, si se avisa al conductor es porque hay un riesgo que está sucediendo.