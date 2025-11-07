El colegio público de Calatorao celebra sus 25 años: "Se ha desatado una corriente de ilusión"

El CEIP Domingo Jiménez Beltrán de Calatorao cumplirá 25 años este sábado. La localidad de la comarca de Valdejalón se vestirá de fiesta para conmemorar la inauguración de un centro que fue largamente reivindicado y que, una vez construido su primer edificio, vio crecer a su lado uno nuevo de las mismas dimensiones por el aumento de la población en la primera década de los años 2000.

Han sido 25 años que han servido para conocer la verdadera capacidad de trabajo y esfuerzo de toda la comunidad educativa del municipio. La directora del centro, Patricia Delso no oculta su satisfacción. "Cuando decidimos celebrar este aniversario se desató una corriente de ilusión que nos ha permitido preparar un día a la altura de lo que se celebra. En la comisión que formamos profesores, AMPA, alumnos y ayuntamiento, ha existido una gran colaboración y compromiso, y estamos seguros de que será una fecha recordada en el tiempo", explica Delso.

El colegio público Domingo Jiménez Beltrán, que cuenta con 26 profesores y 250 alumnos, se ha convertido en una referencia en Calatorao. Está desarrollando una gran labor de integración en una población escolar que supera el 50% de alumnado extranjero. Con un profesorado muy comprometido, desarrolla programas pioneros que llenan de satisfacción a los alumnos y a las familias y que es un ejemplo de proyecto educativo innovador en el medio rural.

Radio escolar, huerto y robótica: las claves del proyecto educativo

"En el proyecto curricular del centro -explica la directora- hemos introducido en el área matemática el pensamiento computacional, que lleva a los alumnos de 3º y 4º a poder utilizar aplicaciones educativas mejorando su formación. También nuestra compañera Rosa Pablo ha realizado un gran trabajo con los alumnos de 5º y 6º, desarrollando el proyecto de Robótica e Impresión en 3D dentro del programa 'Aprendiendo a emprender', que ha llevado a la creación de una cooperativa llamada CPDJB 3D, que dará salida a los productos que los alumnos diseñan en el ordenador y que imprimen con una impresora en 3D", explica, entre las últimas innovaciones.

El colegio, que cuenta con un proyecto de radio escolar, ha desarrollado también proyectos en colaboración con las asociaciones de la localidad, sobre todo en aspectos relacionados con la naturaleza , como 'El Rincón de la Conciencia' con la asociación Calasenda, y ha profundizado en ese conocimiento con la creación de un huerto escolar que fue bautizado con el nombre de Félix García Domínguez, en honor del profesor y director del centro que fue impulsor del mismo.

Igualmente, la biblioteca lleva el nombre de Gloria García Uriol, profesora y directora del colegio durante muchos años y que sigue colaborando actualmente en un programa de la Cruz Roja llamado "Éxito escolar", con el que se ayuda a los niños migrantes a aprender el español.

Programa de actos del 25 aniversario

Los actos de conmemoración del 25 aniversario se iniciarán a las 11 de la mañana con una visita al colegio en la que los alumnos serán los guías que acompañarán a los asistentes. A continuación, se plantará un árbol en el patio de infantil como acto previo a la bienvenida que la Directora del Colegio, Patricia Delso, dará a los asistentes.

Además, se proyectará el vídeo 'Nuestro cole Domigo Jiménez Beltrán', una historia guiada por las tres últimas directoras del colegio, Patricia Delso, Esther Guimera y Gloria García. Finalizado este acto, una mesa redonda propiciará el encuentro entre alumnos y profesores de estos 25 años.

Una comida popular servirá para el encuentro de toda la comunidad educativa y la tarde se completará con una muestra de lo que es el centro en la actualidad: taller de robótica, de radio, el huerto escolar, mercadillo de 3D, el taller de infantil 'Deja tu huella' y atracciones infantiles.

A la celebración se sumarán las autoridades locales y comarcales y ha confirmado su asistencia la ministra de Educación, Pilar Alegría.