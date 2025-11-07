Costa Food Group: excelencia que comienza en las granjas

La excelencia productiva y el compromiso con el bienestar animal de Costa Food Group han sido refrendados en los prestigiosos Premios Porc d’Or de Capa Blanca 2025, donde se ha alzado con la máxima distinción del sector. La granja Sat 4835 Urra-Zurucuain fue la gran protagonista al recibir el codiciado Porc d’Or Diamante 2025 de Capa Blanca, un reconocimiento que premia la excelencia integral en la gestión, desde los resultados productivos hasta los protocolos de bioseguridad y sostenibilidad.

Este galardón, concedido por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), no solo subraya los resultados numéricos, sino también la rigurosidad en la recogida y procesamiento de datos, el manejo y cuidado de los animales, la bioseguridad y el modelo de sostenibilidad implementado. Además, la granja Sat 4835 Urra-Zurucuain repitió éxito por segundo año consecutivo con la estatuilla de Oro a la máxima productividad numérica en su categoría absoluta.

La transformación hacia la energía verde prioriza la reducción de la huella de carbono y el uso racional de recursos, objetivos clave para todas sus explotaciones ganaderas. / Costa Food Group

Un palmarés de éxitos

El éxito del grupo en la 32ª edición de los Porc d’Or se extiende a otra de sus instalaciones. La granja Dos Hermanas – Zerio, ubicada en Viana (Navarra), ha sido premiada por cuarto año consecutivo con el Oro a la máxima productividad numérica, un hito que atestigua una gestión productiva de altísimo nivel y consistente.

A estos importantes reconocimientos se suma el Porc d’Or Ibérico a la sostenibilidad, que la Granja Morante alzó el pasado mes de junio. Otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en 2025, este premio destaca el manejo ejemplar y la excelencia productiva de esta granja pionera en buenas prácticas reconociendo su labor en la mejora continua del bienestar animal y el respeto al medio ambiente.

El reconocimiento a la excelencia productiva y de gestión también llegó a la granja Pork Calanda (Teruel), que fue galardonada con el Premio Excelencia Figan 2025 en el marco de la Feria Internacional para la Producción Animal. Este premio subraya la vanguardia de sus instalaciones y su modelo de gestión que integra de forma eficaz la innovación y la sostenibilidad.

El talento y la sostenibilidad como prioridad En Costa Food Group, con más de 850 granjas porcinas, el talento y la sostenibilidad son ejes fundamentales. El grupo fomenta el empleo de calidad en el entorno rural a través de programas de formación continua y sinergias con centros formativos, entre las que destaca la reciente creación de la Cátedra Costa de la Universidad de Zaragoza, una apuesta por el futuro del sector en Aragón. En materia de sostenibilidad medioambiental, el grupo prioriza la reducción de la huella de carbono y el uso racional de recursos, impulsando estrategias de eficiencia energética y energías renovables, a través de la instalación de plantas solares en sus centros productivos y granjas, y ser cada vez más sostenibles. La visión de futuro del Grupo Costa se materializa en dos ambiciosas iniciativas que tienen a la innovación y sostenibilidad en el centro: el complejo Clave (Centro Logístico Alimentario del Valle del Ebro) y el proyecto Glicopepton Biotech, reforzando su posición como un actor clave en el desarrollo de la industria agroalimentaria aragonesa y española.

Las innovaciones en tecnología y digitalización permiten a Costa tener una monitorización de las necesidades de los animales. / Costa Food Group

Innovación y bienestar animal: pilares del modelo

El Grupo Empresarial Costa, nacido en Fraga (Huesca) en 1996, es hoy un referente que genera 5.000 puestos de trabajo y cuya facturación agregada rozó en 2024 los 2.300 millones de euros, con presencia en más de 100 países. Su principal actividad se concentra en el holding cárnico Costa Food Group, el tercer mayor grupo nacional del sector, que integra marcas de prestigio como Piensos Costa, Casademont, Roler, Villar, La Nuncia, La Alegría, Juan Luna y Aviserrano.

Este conglomerado opera bajo un modelo de integración vertical que supervisa la totalidad del proceso productivo, bajo el lema De la granja a la mesa, garantizando la calidad y la naturalidad desde el origen. Un pilar clave en su filosofía es su compromiso welfare, siendo pionero en la certificación en Bienestar Animal de todas su granjas y en la totalidad de su proceso productivo.

La innovación juega un papel crucial en este modelo. Gracias a la tecnología y la digitalización, sus granjas supervisan de forma fidedigna el estado y las necesidades de cada animal, dosificando su alimentación y permitiendo un seguimiento anticipado de su salud. Un ejemplo de este impulso es su participación en proyectos punteros como Sowcaps, que busca fortalecer el sistema inmunitario de los animales mediante nanotecnología. Su último gran desarrollo en este ámbito es Costa Farm App, una aplicación pionera para la gestión y automatización de granjas porcinas, que fue reconocida con el premio a la Mejora tecnológica en Figan 2025, optimizando la coordinación y la precisión de los datos en tiempo real.