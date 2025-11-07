La distancia entre PP y Vox en Aragón se agranda con la ruptura en el Ayuntamiento de Binéfar

La complicada relación entre PP y Vox en Aragón sigue dejando rupturas por todo el mapa autonómico. El Ayuntamiento de Binéfar se suma a la lista de instituciones -Gobierno de Aragón incluido- en las que los conservadores y la ultraderecha han separado sus caminos. El PP denuncia "la pérdida de confianza" en sus socios, arrastrada desde el último año, mientras que la ultraderecha critica "las formas" en la decisión. Los concejales de Vox ya no tienen atribuciones en el consistorio de la localidad oscense, que se regirá a partir de ahora por un Gobierno municipal en minoría que componen PP y PAR.

La alcaldesa de Binéfar, la popular Patricia Rivera, ha comunicado este viernes la retirada de las concejalías delegadas de Deportes y Cultura a Beatriz Oliván, hasta ahora tercera teniente de alcalde y líder de Vox en la localidad. Según Rivera, la actitud de la ultraderecha ha sido "desleal" y las actuaciones de Oliván y su equipo "han quebrado la confianza necesaria para seguir trabajando en un proyecto común". También se ha retirado la concejalía de Desarrollo, en manos de Vox hasta este viernes.

"La gota que ha colmado el vaso", ha explicado la regidora, ha sido la abstención de Vox a las tasas y ordenanzas municipales. Fuentes del PP en la provincia de Huesca han admitido a este diario que las relaciones estaban deterioradas desde hace tiempo y que los conflictos "vienen de lejos". "También pusieron problemas para el presupuesto", destacan esas mismas fuentes sobre las cuentas municipales para el presente ejercicio.

Rivera ha explicado que tanto los cuatro concejales del Partido Popular como el concejal del PAR, José Miguel Burillo, han respaldado esta decisión “tras la permanente incertidumbre y falta de coordinación”, que estaban generando “un bloqueo en la gestión diaria del Ayuntamiento y una falta de claridad en la toma de decisiones importantes para el futuro de Binéfar”. “Vox, en Binéfar, ha demostrado no ser un socio fiable ni constructivo. No podemos seguir permitiendo que se pongan palos en las ruedas desde dentro del propio equipo de gobierno”, ha concluido.

En Vox, tras la aprobación de la actualización de la tasa de basuras, se ha mostrado el descontento por esta medida. "Es un tasazo lesivo y desproporcionado contra las familias binefarenses". "Queda claro que el PP abandera la subida de impuestos a los vecinos en todas sus instituciones, mientras que VOX prioriza que el dinero esté en el bolsillo del contribuyente", ha analizado Oliván.

Oliván ha asegurado que Vox "no puede respaldar las políticas del fanatismo climático que castigan a los vecinos bajo el pretexto de las directrices ambientalistas de Bruselas impulsadas por PP y PSOE, políticas cuyo único fin es la penalización del consumo y el empobrecimiento de las clases medias”. La portavoz ultraderechista ha lamentado una ruptura que “no se produce por nuestra voluntad, sino por la del Partido Popular”. Según Oliván, "el PP no quiere socios de gobierno, sino comparsas que aplaudan sus decisiones sin cuestionarlas”.

La ruptura en este consistorio oscense llega en el momento más bajo de las relaciones entre PP y Vox en toda la comunidad autónoma. En las Cortes de Aragón, las relaciones entre el equipo de Jorge Azcón y el de Alejandro Nolasco están "rotas" y la situación se considera "de guerra total" por parte de la ultraderecha. Esto ocurre con la negociación del presupuesto sin empezar y a falta de que la DGA presente un techo de gasto con pocos visos de salir adelante, ya que no cuenta ni con el apoyo de Vox ni con el beneplácito de la izquierda. Cerca de una decena de ayuntamientos siguen gobernándose con equipos de Gobierno PP-Vox y otros muchos se encuentran con el apoyo externo de la ultraderecha al PP para poder llevar a cabo acciones municipales. Es el caso de Zaragoza, donde Natalia Chueca sí que vive una buena relación con los concejales que lidera Julio Calvo. En Huesca, el concejal tránsfuga salva las papeletas de Lorena Orduna. Emma Buj, en Teruel, cuenta con mayoría absoluta.