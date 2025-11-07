La DPZ termina de arreglar la carretera que conecta Borja y el Santuario de La Misericordia: más de 700.000 euros de inversión

La Diputación de Zaragoza ha finalizado las obras de mejora de la carretera provincial ZP-5305, que conecta Borja con el santuario de La Misericordia, tras una inversión superior a 700.000 euros.

La actuación, incluida en el programa de carreteras 2024-2031, ha permitido renovar el firme y ampliar la calzada con una cuneta de hormigón pisable para facilitar el cruce de vehículos y mejorar el drenaje del agua de lluvia, han informado fuentes de la Corporación provincial en una nota de prensa.

La carretera, antigua CV-606, une Borja y El Buste pasando por el santuario, y los trabajos se han centrado en el primer tramo de 5,5 kilómetros, ejecutado en dos anualidades entre 2024 y 2025.

Además del nuevo pavimento y del ensanchamiento de la vía, se han reparado los hundimientos y deformaciones del asfalto mediante excavación y relleno con zahorra, y se ha renovado la señalización tanto vertical como horizontal, así como las barreras de seguridad en los puntos necesarios.

Esta actuación forma parte del primer paquete del programa de carreteras 2024-2031, que incluye la mejora de 24 vías provinciales con una inversión total de 20 millones de euros y cuya ejecución concluirá este año.

En 2026 está previsto el inicio del segundo bloque de obras, que abarcará 21 carreteras adicionales y supondrá otros 27 millones de inversión.

En conjunto, el plan contempla la mejora de 526 kilómetros de la red provincial a lo largo de ocho años, lo que representa más de la mitad de su extensión total, con una inversión global estimada en 83 millones de euros distribuidos en 77 actuaciones.