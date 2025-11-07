Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La DPZ termina de arreglar la carretera que conecta Borja y el Santuario de La Misericordia: más de 700.000 euros de inversión

Los trabajos se han centrado en el primer tramo de 5,5 kilómetros, ejecutado en dos anualidades entre 2024 y 2025

La DPZ termina de arreglar la carretera que conecta Borja y el Santuario de la Misericordia

La DPZ termina de arreglar la carretera que conecta Borja y el Santuario de la Misericordia / EUROPA PRESS

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Diputación de Zaragoza ha finalizado las obras de mejora de la carretera provincial ZP-5305, que conecta Borja con el santuario de La Misericordia, tras una inversión superior a 700.000 euros.

La actuación, incluida en el programa de carreteras 2024-2031, ha permitido renovar el firme y ampliar la calzada con una cuneta de hormigón pisable para facilitar el cruce de vehículos y mejorar el drenaje del agua de lluvia, han informado fuentes de la Corporación provincial en una nota de prensa.

La carretera, antigua CV-606, une Borja y El Buste pasando por el santuario, y los trabajos se han centrado en el primer tramo de 5,5 kilómetros, ejecutado en dos anualidades entre 2024 y 2025.

Además del nuevo pavimento y del ensanchamiento de la vía, se han reparado los hundimientos y deformaciones del asfalto mediante excavación y relleno con zahorra, y se ha renovado la señalización tanto vertical como horizontal, así como las barreras de seguridad en los puntos necesarios.

Esta actuación forma parte del primer paquete del programa de carreteras 2024-2031, que incluye la mejora de 24 vías provinciales con una inversión total de 20 millones de euros y cuya ejecución concluirá este año.

En 2026 está previsto el inicio del segundo bloque de obras, que abarcará 21 carreteras adicionales y supondrá otros 27 millones de inversión.

Noticias relacionadas y más

En conjunto, el plan contempla la mejora de 526 kilómetros de la red provincial a lo largo de ocho años, lo que representa más de la mitad de su extensión total, con una inversión global estimada en 83 millones de euros distribuidos en 77 actuaciones

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
  2. La DGT estrena tres nuevos radares en una transitada autovía de Aragón
  3. La nueva Romareda, a toda máquina: el Gol Sur gana altura y comienzan a intuirse la tribuna Este y el Gol Norte
  4. Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
  5. La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Aragón: estos son los pueblos donde lloverá más
  6. Malestar entre las familias del Grande Covián de Zaragoza por tener en sus aulas a un profesor condenado por malos tratos: 'Es inconcebible
  7. El restaurante de Zaragoza con un récord Guinness muy carnívoro: tres décadas de ternasco y caracoles a la brasa
  8. Un gigante de la bisutería dice adiós a Zaragoza: liquidación por cierre y descuentos del 50% en 'absolutamente todo

Las Bizis se aceleran en Zaragoza: los usos diarios duplican a los de Barcelona y multiplican los retos de mantenimiento

Las Bizis se aceleran en Zaragoza: los usos diarios duplican a los de Barcelona y multiplican los retos de mantenimiento

Precios disparados de la vivienda en el Pirineo aragonés: "Hemos sido invadidos por el mercado madrileño"

Precios disparados de la vivienda en el Pirineo aragonés: "Hemos sido invadidos por el mercado madrileño"

Aragón se une para poner en marcha medidas que mejoren la gestión de la incapacidad temporal

Aragón se une para poner en marcha medidas que mejoren la gestión de la incapacidad temporal

El pasaje Palafox de Zaragoza aspira a renacer con la vuelta de la zona comercial y tres salas de cine más

El pasaje Palafox de Zaragoza aspira a renacer con la vuelta de la zona comercial y tres salas de cine más

La DPZ termina de arreglar la carretera que conecta Borja y el Santuario de La Misericordia: más de 700.000 euros de inversión

La DPZ termina de arreglar la carretera que conecta Borja y el Santuario de La Misericordia: más de 700.000 euros de inversión

Un 'jeep' de 1966 y un manuscrito de 1850: los entresijos de la exposición que descubre los 150 años de la Policía Local de Zaragoza

Un 'jeep' de 1966 y un manuscrito de 1850: los entresijos de la exposición que descubre los 150 años de la Policía Local de Zaragoza

La segunda mejor maestra chocolatera de España trabaja en un pueblo de Teruel

La segunda mejor maestra chocolatera de España trabaja en un pueblo de Teruel

El nuevo jefe superior de Policía de Aragón apuesta por un servicio "cercano, moderno y de calidad"

El nuevo jefe superior de Policía de Aragón apuesta por un servicio "cercano, moderno y de calidad"
Tracking Pixel Contents