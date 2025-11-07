Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así funciona la barrera "inteligente" que hablará a los conductores para evitar accidentes

La empresa Metalesa crea un dispositivo que se puede incorporar a los guardarraíles tradicionales para anticiparse a los accidentes y choques

Dispositivo inteligente creado por la empresa Metalesa para mejorar la seguridad vial en las carreteras españolas.

Dispositivo inteligente creado por la empresa Metalesa para mejorar la seguridad vial en las carreteras españolas. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

La empresa Metalesa ha diseñado un dispositivo que se puede incorporar a los guardarraíles tradicionales para lograr anticiparse a los accidentes de tráfico y evitar muertes en la carretera. Con el objetivo de mejorar la siniestralidad vial, se ha diseñado un artefacto que emite señales lumínicas y que puede, también, avisar a las autoridades competentes en el caso de que, finalmente, sí que se produzca el accidente.

Según explica José Carlos Cucarella, director general de Metalesa, esta barrera "inteligente" cumple tres funciones, la de "señalizar" riesgos en tiempo real, "detectar" accidentes y escenarios de riesgo e "informar" a las autoridades cuando ya se ha producido el siniestro.

Así, la herramienta funciona de manera "conectada", y recopila la información procedente de radares de velocidad, sensores que miden el estado de las carreteras o la situación meteorológica, y que trasladan la alerta ante cualquier riesgo a los conductores a través de luces que se iluminan.

El dispositivo también es capaz de detectar a peatones o usuarios de la carretera en situación de vulnerabilidad, y lanzar avisos a los conductores que redunden en una "mayor credibilidad de la señalización".

"Los avisos se activan cuando existe un riesgo real, no de forma permanente, lo que mejora la credibilidad en el sistema. No es lo mismo que nos avisen de que ‘puede haber’ ciervos en la carretera, que confirmarnos que en dos kilómetros hay un ciervo", explica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
  2. Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
  3. La DGT estrena tres nuevos radares en una transitada autovía de Aragón
  4. Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
  5. La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Aragón: estos son los pueblos donde lloverá más
  6. El restaurante de Zaragoza con un récord Guinness muy carnívoro: tres décadas de ternasco y caracoles a la brasa
  7. Malestar entre las familias del Grande Covián de Zaragoza por tener en sus aulas a un profesor condenado por malos tratos: 'Es inconcebible
  8. Un gigante de la bisutería dice adiós a Zaragoza: liquidación por cierre y descuentos del 50% en 'absolutamente todo

La pizza que está revolucionando Zaragoza busca ser la mejor de España: mezcla la tradición italiana con el sabor del Cantábrico

La pizza que está revolucionando Zaragoza busca ser la mejor de España: mezcla la tradición italiana con el sabor del Cantábrico

Más riqueza, más desigualdad: la exclusión social se dispara en Aragón

Más riqueza, más desigualdad: la exclusión social se dispara en Aragón

Zaragoza, una ciudad a dos velocidades: las principales diferencias entre los barrios del sur y el norte

Zaragoza, una ciudad a dos velocidades: las principales diferencias entre los barrios del sur y el norte

Costa Food Group: excelencia que comienza en las granjas

Costa Food Group: excelencia que comienza en las granjas

César Valero, director de innovación de Metalesa: "La tecnología ya podría evitar el 60% de las salidas de vía"

César Valero, director de innovación de Metalesa: "La tecnología ya podría evitar el 60% de las salidas de vía"

Así funciona la barrera "inteligente" que hablará a los conductores para evitar accidentes

Así funciona la barrera "inteligente" que hablará a los conductores para evitar accidentes

La familia de la mujer asesinada en Zaragoza pedirá la repatriación del cadáver a Nicaragua

La familia de la mujer asesinada en Zaragoza pedirá la repatriación del cadáver a Nicaragua

Dos contratos relacionados con la vivienda en Zaragoza y dependientes de los fondos europeos quedan desiertos

Dos contratos relacionados con la vivienda en Zaragoza y dependientes de los fondos europeos quedan desiertos
Tracking Pixel Contents