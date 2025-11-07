El Gobierno de Aragón y Amazon Web Services lanzan un ecosistema de formación en Inteligencia Artificial

El Gobierno de Aragón y Amazon Web Services (AWS) han presentado este viernes en las oficinas de la compañía en Nueva York el AI Developer Hub, un centro de excelencia pionero diseñado para impulsar la inteligencia artificial en el ecosistema educativo superior de la comunidad autónoma. La iniciativa, que arranca en la Universidad de Zaragoza, busca posicionar a Aragón como referente nacional en formación tecnológica y desarrollo de talento en IA.

La colaboración comienza de forma inmediata con la Universidad de Zaragoza, donde profesores, investigadores, personal de administración y estudiantes tendrán acceso gratuito a cursos especializados en IA generativa de AWS. Estos programas, los primeros de este tipo en España, se implantarán a partir de comienzos de 2026 y estarán disponibles para toda la comunidad universitaria que desee participar.

La formación se impartirá de manera virtual y flexible a través de la plataforma AWS Skill Builder, permitiendo a cada alumno avanzar a su propio ritmo. Entre las herramientas destacadas se encuentra PartyRock, una solución de AWS que facilita la creación rápida de aplicaciones de IA generativa sin requerir conocimientos avanzados de programación. Aunque en esta primera fase la participación será voluntaria, el objetivo a medio plazo pasa por integrar estos contenidos en los planes de estudio de las distintas titulaciones y extender el programa a la formación profesional.

El AI Developer Hub operará en varios frentes estratégicos. Se creará un observatorio permanente para analizar el impacto de la IA en las industrias y profesiones actuales. Además, se desarrollarán programas específicos para dotar a los estudiantes de educación superior con las competencias que ya demandan las empresas. AWS desplegará una infraestructura tecnológica completa, incluyendo acceso a servicios cloud, soluciones de IA y entornos seguros de desarrollo, con el fin de fomentar la innovación y la creación de aplicaciones con usos reales.

Premios Nacionales de IA Generativa

Este centro de excelencia actuará como punto de encuentro entre el ámbito educativo, el tejido empresarial y la administración pública, garantizando que los estudiantes aragoneses puedan adaptarse con éxito a las nuevas demandas del mercado laboral y a la transformación digital.Aragón se convertirá además en sede permanente de dos iniciativas emblemáticas de AWS.

La comunidad acogreerá así la entrega de los Premios Nacionales de IA Generativa, que reconocerán la excelencia en el desarrollo de aplicaciones innovadoras basadas en tecnologías de IA generativa. Por su parte, el AWS DeepRacer Racing Campus España ofrecerá una instalación física dedicada a aprender machine learning y robótica mediante competiciones prácticas y divertidas.

El proyecto se enmarca en la Alianza Tech de AWS, una coalición nacional que reúne a más de sesenta empresas, partners, clientes, administraciones públicas y más de seiscientas cincuenta instituciones educativas. Su objetivo común es reducir la brecha de habilidades digitales en los planes de estudio técnicos y universitarios, dotando a los estudiantes de los conocimientos más demandados en cloud e IA.

En la misma línea, el Gobierno de Aragón anunció la semana pasada un acuerdo con la Universidad de Zaragoza para ofrecer formación básica en IA generativa a los alumnos de nuevo ingreso en el curso 2025-2026.

Por primera vez en España, una universidad pública implementará un programa de estas características para todos los grados y ramas del conocimiento. Alrededor de seis mil quinientos estudiantes podrán acceder a esta formación, con la posibilidad de obtener una certificación oficial europea.

Con estas iniciativas, Aragón y la Universidad de Zaragoza se consolidan como centros punteros en la enseñanza de inteligencia artificial generativa, impulsando un ecosistema de innovación que fomente el empleo cualificado y eleve la competitividad de la región en el panorama tecnológico nacional.