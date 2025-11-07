El Gobierno de Aragón emitirá 1.184 millones de euros de deuda en los próximos tres años

El Gobierno de Aragón emitirá 1.184 millones de euros de deuda pública en el mercado en los próximos tres años. Ese es el plan de la consejería de Hacienda para mejorar la financiación de la comunidad autónoma, en una gestión gradual que incluirá la captación de endeudamiento entre particulares, bancos nacionales, instituciones de crédito europeo y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), una herramienta a la que la DGA regresa por los buenos resultados de déficit y deuda de los últimos ejercicios después de cinco años sin hacerlo.

La consejería que lidera el popular Roberto Bermúdez de Castro empezará en 2026 con esta política. Entonces, el Ejecutivo autonómico planea préstamos a largo plazo con bancos residentes en España, que trabajan en territorio nacional. Comenzará con 200 millones de euros, que la DGA pretende que sean asumidos íntegramente por estas entidades privadas. Un paso gradual que aumentará notablemente a partir del siguiente ejercicio.

En 2027, el plan autonómico de emisión de deuda diversificará los mercados en los que captar entes que den crédito al Gobierno de Aragón. Hasta 50 millones de euros de la deuda de la DGA podrá ser financiada por particulares, a título personal. Lo destinado dentro de dos ejercicios a inversión de entidades privadas nacionales llegará hasta los 250 millones de euros en ese año. Y otros 179,5 millones de euros los financiará la DGA con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para comenzar a refinanciar un crédito que el Gobierno aragonés ya tiene con el organismo continental.

El mayor músculo emisor de deuda lo lucirá el Gobierno autonómico en 2028, primer año de la nueva legislatura si la comunidad no vive un adelanto electoral. Hasta 100 millones de euros emitirá la Hacienda aragonesa para que sean particulares, colocaciones privadas, las que financien la deuda de la DGA. Un crecimiento que también se dará en la cantidad que el Gobierno de Aragón espera que asuman los bancos con sede en España, a los que pretende colocar hasta 350 millones de euros a lo largo del ejercicio de 2028. Por último, la consejería que dirige Bermúdez de Castro confía en que el BEI se haga con hasta 54,5 millones de euros.

La distribución de los 1.184 millones de euros que el Gobierno de Aragón planea emitir en los próximos tres años crece ejercicio a ejercicio: buscará compradores para 200 millones en 2026, para 479,5 en 2027 y para 504,5 en 2028. Tampoco es igual la distribución en las tres categorías de organismos a los que apunta la DGA para los próximos años. El Gobierno aragonés pretende que 150 millones de euros sean la inversión de particulares, mientras que la inversión de los bancos españoles ascendería, de cumplirse la planificación del Ejecutivo aragonés, hasta los 800 millones de euros. En el caso del BEI, la cantidad que estima la DGA que sea asumida por la entidad europea es de 234 millones de euros. Coincide con el préstamo que el Gobierno aragonés ya tiene con este organismo continental.

El plan del Gobierno de Aragón se presentará, en principio, antes de que acabe el mes de noviembre al Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo autonómico tiene de margen hasta final de año, pero la cartera que dirige la socialista María Jesús Montero necesita también ese margen para calcular cuánta financiación se mueve al Fondo de Facilidad Financiera (FFF).

De vuelta al Fondo de Facilidad Financiera

Precisamente el FFF es una de las grandes novedades en la búsqueda de financiación externa del Gobierno de Aragón. Un mecanismo que en la actualidad ofrece unos intereses similares al FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), al que ya recurrió el Ejecutivo de Javier Lambán (Carlos Pérez Anadón era el consejero de Hacienda) por las ventajas para la deuda aragonesa. Desde entonces no lo ha hecho la comunidad, sobre todo porque no ha podido.

Ahora, la DGA de Jorge Azcón abre esta nueva vía gracias a que cumple las condiciones de déficit y deuda que se piden para entrar en el FFF. Una de las ventajas del Fondo de Facilidad Financiera respecto al FLA es que tiene unas condiciones "más suaves" de ajuste que las que exige el FLA a las autonomías. Respecto a las condiciones de intereses, son similares en estos momentos.

El movimiento del Gobierno de Aragón ocurre en un contexto en el que el Gobierno de España también reclama a las comunidades autónomas acudir más a los mercados privados y no depender tanto del aval del Ejecutivo central. La intención del Gobierno nacional es que el endeudamiento de las comunidades respecto a Madrid sea cada vez menor. Las estimaciones de la DGA es que el endeudamiento en 2025 en el FFF se reduzca año a año, pasando del 100% en 2025 hasta el 49% en 2028. En cifras absolutas, el endeudamiento para este año se eleva hasta los 1.124,58 millones, se reduce hasta los 793,36 en 2026 (593,36 en el FFF), sube hasta los 1.197,82 millones en 2027 (718,315 en el FFF) y baja hasta los 989,25 en el 2028 (484,75 en el FFF). El descenso, gradual, no ocurre en términos absolutos por las distintas fechas de vencimiento de las diferentes deudas.

Las cifras de cierre del año 2024 muestran cómo es la deuda de Aragón, que ha vuelto al debate político por la condonación ofrecida por el Gobierno central, en virtud de sus acuerdos con el independentismo catalán. La deuda autonómica, de 9.325 millones, se sustenta en 6.811 millones de créditos ICO con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 701 millones en bonos del Estado y más de 1.800 millones de créditos con una quincena de entidades bancarias, entre las que destacan las deudas contraídas con el Santander (273 millones), Caixabank y Bankia (262), Abanca (244), Banco Sabadell (187) o Ibercaja (98 millones). Aragón es de las comunidades que mejor ha jugado sus cartas, con una financiación al 1,32% de interés de media.