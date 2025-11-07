El Gobierno de Aragón vota a favor de la financiación del Estado para la acogida de menores migrantes

El Gobierno de Aragón ha votado a favor de la distribución presupuestaria de 13 millones de euros para las comunidades autónomas en contingencia migratoria -Canarias, Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla- destinados a financiar la atención a menores migrantes no acompañados, como ya hizo en la última votación planteada en términos similares el pasado septiembre, por una cuestión de responsabilidad y solidaridad.

Así lo han comunicado por parte del Deparamento de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo aragonés, que ha participado este viernes de forma telemática en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se planteaba este reparto, con Ángel Val, gerente del IASS como representante aragonés.

Desde el Gobierno autonómico se ha defendido en esta cita que la comunidad autónoma "está acogiendo a los menores cuya atención le ha sido asignada conforme al Rel Decreto Ley del pasado marzo" y también a "todos aquellos que siguen llegando a través de los programas de Protección Internacional que atienden a adultos migrantes y que se declaran menores al llegar a Aragón, así como a los jóvenes extranjeros que acceden al sistema autonómico de protección de menores por otras vías".

Por todo esto, la DGA ha vuelto a pedir que se tenga en cuenta el "esfuerzo" que están haciendo las comunidades autónomas en general, más allá de las que se han declarado en contingencia migratoria, "puesto que no ha habido ninguna transferencia para financiar todo el proceso".

En la línea que ha caracterizado hasta ahora las relaciones del departamento con el ministerio que dirige la ministra Sira Rego, desde el Gobierno de Aragón se ha criticado de nuevo "la falta de transparencia y de información" que rodea la gestión de este reparto y que comenzó "en la elaboración de los reales decreto para imponer esta distribución obligatoria, invadiendo competencias autonómicas y planteando una financiación todavía sin sustanciar y que en todo caso es insuficiente". No en vano, hasta ahora, el Gobierno que dirige Jorge Azcón ha recurrido todas las decisiones y actos del ministerio de Rego.

Así, desde el Departamento de Bienestar Social denuncian la "opacidad en el traslado de expedientes y el consecuente goteo de llegadas". Hasta ahora, según han confirmado estas mismas fuentes, se han recepcionado 44 expedientes hasta la fecha, y han llegado a la comunidad 7 menores procedentes del reparto.

Con todo, desde el Gobierno de Aragón denuncian que siguen sin saber "cuántos menores van a llegar definitivamente a la comunidad". En un principio se habó de 250, y la ministra Rego confirmó en una reciente visita a Zaragoza que serán menos de 200, aunque no se han concretado las cifras.