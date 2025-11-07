Un 'jeep' de 1966 y un manuscrito de 1850: los entresijos de la exposición que descubre los 150 años de la Policía Local de Zaragoza

Un manuscrito original de 1850 que recoge el primer reglamento de la Policía Local de Zaragoza es una de las piezas más especiales que recoge la exposición sobre los 150 años de historia del cuerpo en la capital aragonesa. La muestra, comisionada por Óscar Bribián, puede visitarse en el Centro de Historias de Zaragoza y se enmarca en el programa de actos conmemorativos de este aniversario, que durante todo 2025 incluye eventos, publicaciones y actividades para acercar la labor de la Policía Local a los zaragozanos.

Este manuscrito recoge "las obligaciones y deberes de los agentes en 1850 y sus derechos" y es uno de los elementos históricos más antiguos que se exponen. Además, dos motocicletas históricas, que forman parte del parque de vehículos de la Policía Local de Zaragoza, los uniformes que los agentes han llevado con el paso de las décadas o el primer vehículo, un 'jeep' de 1966 con el que los agentes recorrían las calles de Zaragoza desde mediados del siglo XX.

"El objetivo de la muestra es acercar a la población todo lo que hace y ha hecho la Policía Local de Zaragoza", explica Bribián, que reconoce que su labor es conocida por la ciudadanía en general, sobre todo por su labor en "accidentes, emergencias o delitos", pero que con la exposición también se acercan al gran público otras facetas del cuerpo, como las "administrativas, de gestión de eventos o en urbanismo".

El Ayuntamiento de Zaragoza ha inaugurado la exposición '175 años a tu servicio. Policía Zaragoza', que ofrece un recorrido histórico por la evolución, la organización y el trabajo cotidiano de este cuerpo municipal, siempre al servicio de la ciudadanía.

Durante el acto de inauguración, en el que ha participado el superintendente de la Policía Local, Antonio Blas Soriano y el consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, Lorén ha destacado que "es un día de orgullo para Zaragoza, porque rendimos homenaje a una institución que ha caminado, paso a paso, junto a nuestra ciudad durante 175 años". También ha señalado que "esta exposición abre las puertas de la Policía Local a la ciudadanía, mostrando con transparencia y cercanía su historia, su evolución y su compromiso permanente con la seguridad y la convivencia".

El superintendente de la Policía Local, Antonio Blas Soriano y el consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Una historia de transformación

Desde su creación en 1850 como Guardia Municipal, la Policía Local de Zaragoza ha acompañado la transformación social y urbana de la capital aragonesa. La muestra ofrece un viaje a través de documentos originales, uniformes históricos, material técnico y vehículos, que ilustran su desarrollo desde los primeros sables del siglo XIX hasta los modernos equipos tecnológicos que hoy utilizan los agentes.

"En 1850, los deberes de los agentes de la Policía Local eran similares a los de los militares, porque al principio eran como los 'militares' de la ciudad", cuenta, como curiosidad Bribián.

El visitante podrá recorrer ocho zonas temáticas que explican el origen de la institución, su evolución organizativa, los distintos uniformes, las unidades especializadas, los cuarteles y medios materiales, así como la gran variedad de funciones que desempeña el cuerpo: desde la regulación del tráfico y la protección ambiental hasta la asistencia ciudadana y la prevención de emergencias.

Durante la inauguración, se ha subrayado que "esta exposición no es solo una mirada al pasado, sino una celebración del presente y una proyección hacia el futuro", y que "detrás de cada uniforme hay una historia de servicio, de compromiso y de entrega a la ciudad".

El comisario de la exposición recalca que la modernización del cuerpo empezó, sobre todo, en los años 60 del siglo pasado. "El país crece y empieza la modernización, con la compra de vehículos a motor, las emisoras de campaña que darían paso a los 'walkie talkies...", explica Bribián.

Uno de los mensajes centrales del aniversario es la importancia de la Policía Local como garante de la libertad y la convivencia. En palabras de Lorén, "no hay libertad sin seguridad, y no hay convivencia sin respeto a las normas. La Policía Local es garante de ambas: de la libertad que se construye cada día en nuestras calles seguras, y de la convivencia que nace del cumplimiento de nuestras ordenanzas municipales, como la de limpieza que actualmente estamos revisando".

La exposición se puede visitar en el Centro de Historias de Zaragoza (plaza San Agustín, 2) en horario de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.30 horas. Los lunes permanecerá cerrada. Además, la muestra está abierta a visitas de grupos escolares, que podrán recorrer sus ocho zonas expositivas de forma guiada y conocer de cerca la historia, las funciones y los valores de la Policía Local de Zaragoza.