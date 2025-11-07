El último frente atlántico de la semana llega a Aragón: dónde lloverá más hasta el domingo

El paso de sucesivos frentes atlánticos que han barrido la península de oeste a este durante esta semana toca ya su final, pero antes extenderá la inestabilidad por Aragón durante el arranque del fin de semana.

Hasta ahora, la lluvia ha estado presente en la comunidad desde el miércoles, aunque de manera intermitente y con acumulados modestos en comparación con los registrados en otros puntos de España durante estos días. Las lluvias asociadas al primer frente llegaron el miércoles, aunque no fueron de especial relevancia, con 11 litros en Huesca o 10 en Zaragoza. Ese mismo día, varios puntos de Orense y Pontevedra acumularon entre 70 y 80 litros por metro cuadrado.

Distinto fue el caso del jueves, donde la ibérica zaragozana y el Pirineo concentraron la mayor cantidad de precipitaciones, con municipios donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registró más de 40 litros por metro cuadrado antes del mediodía. La lluvia, no obstante, fue generalizada a lo largo y ancho de todo Aragón, aunque con un impacto considerablemente inferior.

Ese mismo día 6, las áreas más golpeadas se localizaron en Barcelona y Gerona con hasta 80 litros registrados.

¿Dónde lloverá más en Aragón este fin de semana?

Este viernes se repetirá la dinámica vista esta semana. Un nuevo frente volverá a desplazarse desde Galicia, donde ya se han registrado precipitaciones notables, hacia el Mediterráneo. Las primeras lluvias de cierta consideración tocarán Aragón en su extremo occidental a partir de las primeras horas de la tarde, según el modelo de predicción europeo (ECMWF). A partir de ese momento, el agua comenzará a ganar protagonismo en la geografía aragonesa de forma paulatina hasta ser prácticamente generalizada por la noche.

Los principales acumulados hasta la medianoche se registrarán en municipios de las Cinco Villas. En Uncastillo, Sos del Rey Católico y Ejea se podrían acumular entre 20 y 35 litros en solo 6 horas. También en puntos aislados del norte de Teruel recibirán precipitaciones similares, mientras que en la práctica totalidad de la comunidad los acumulados previstos oscilarán entre los 5 y 10 litros.

El avance del frente continuará descargando durante la madrugada. Los puntos más afectados serán, de nuevo, las poblaciones de Cinco Villas, extremo occidental de Huesca, el entorno de Fraga y la divisoria entre esa provincia con la de Zaragoza, donde los modelos dan alrededor de los 10 litros antes de que amanezca. Mientras, en el Pirineo continuará nevando, con acumulados de hasta 15 centímetros en algunos puntos de la alta montaña oscense.

Ya durante la mañana del sábado, el frente afectará especialmente al extremo oriental de la provincia de Zaragoza y sureste de la de Huesca con entre 5 y 10 litros acumulados hasta el mediodía. El resto de la comunidad no quedará exenta de la amenaza de lluvia, pero lo hará de forma intermitente y sin que se registren cantidades significativas.

La misma dinámica continuará por al inicio de la tarde, con riesgo de chubascos en puntos de la ribera alta del Ebro, centro de Huesca, Pirineo y sureste de Teruel, sin descartar algún punto de la ibérica de Zaragoza, que se irá disipando con el avance de las horas hasta solo concentrarse en el Pirineo oscense al final del día.

Ya el domingo, las nubes irán perdiendo protagonismo del cielo de Aragón para dejar paso a un sol que será el protagonista de la jornada.

Fuertes rachas de viento

El otro protagonista del sábado será el viento. La Aemet ha activado el aviso amarillo por este fenómeno meteorológico en el Bajo Aragón y en Gúdar y Maestrazo, donde prevé rachas fuertes de hasta 80 kilómetros por hora entre las 8 de la mañana y las 20 horas.

En otros puntos como Zaragoza capital el cierzo también estará presente aunque con una intensidad algo inferior según las previsiones del organismo estatal, aunque igualmente notables, que podrían alcanzar los 50 o 55 kilómetros a partir del mediodía.