Precios disparados de la vivienda en el Pirineo aragonés: "Hemos sido invadidos por el mercado madrileño"

El precio medio de la vivienda en Aragón se sitúa en torno a los 1.600 euros por metro cuadrado, con un incremento trimestral del 2,9% y una subida interanual del 10,5%, según los últimos datos disponibles. Zaragoza capital eleva los costes, aunque hay otro fenómeno que explica por qué en el Pirineo se mantienen los precios tan elevados desde hace años: el comprador de fuera de la comunidad dispara el precio de la vivienda.

Jaca, Sallent de Gállego o Panticosa viven en una constante burbuja inmobiliaria. Para los profesionales del sector, la conclusión es simple: "Son municipios que, perdóneme por la expresión, han sido invadidos por el mercado madrileño", han detallado durante la presentación del último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, que ha contado con la participación de Luis Fabra, director de la cátedra, Fernando Montón, director general de Grupo Plaza 14, Fernando Used, arquitecto socio de Ingennus, y Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja.

En este sentido, los compradores madrileños elevan siempre los precios. "Están acostumbrados a comprar la vivienda a un precio distinto al de Aragón, por lo cual les parecen más baratos. Los que a nosotros nos pueden parecer inaccesibles para ellos no lo son. Si a eso se suma que no hay producto, es normal que se lleguen a los niveles de precios que se están produciendo en esos municipios", han comentado.

El precio de la vivienda en Aragón

La ciudad de Zaragoza ha experimentado un notable repunte: sus precios se han incrementado un 3,4% con respecto al trimestre anterior, alcanzando los 2.146 €/m², el nivel más alto desde 2011. En el conjunto de la provincia, el ascenso ha sido del 2,8%, con un precio medio de 1.768 €/m², el valor más elevado desde 2012.

En la ciudad de Huesca, los precios también continúan al alza, con un aumento trimestral del 1,1%, hasta los 1.671 €/m², mientras que en la provincia el incremento alcanza el 3,6%, con una media de 1.716 €/m². En Teruel, el precio medio se sitúa en 1.432 €/m² tras subir un 1,7%, mientras que la provincia alcanza los 890 €/m², con un incremento del 3,4%.

Con estas cifras, siete municipios aragoneses se sitúan por encima de la media autonómica: Jaca (2.721 €/m²), Cuarte de Huerva (2.240 euros), Zaragoza (2.146 €), Utebo (1.838 €), Cadrete (1.692 €), Huesca (1.671 €) y Sallent de Gállego (3.000 €). En el lado contrario, municipios como Caspe (613 €), Calatayud (847 €) o Alcañiz (945 €) registran los precios más bajos, con valores que no alcanzan ni la mitad de la media aragonesa.