La segunda mejor maestra chocolatera de España trabaja en un pueblo de Teruel.

Con una impresionantes escultura de chocolate de un niño sobre unas semillas de cacao, Isabel Felez se ha alzado con el segundo puesto en el Campeonato de Mejor Maestro Artesano Chocolatero de España, celebrado esta semana en la Feria Mediterránea Gastrónoma de Valencia.

Después de muchos años trabajando el chocolate en algunas de las mejores pastelerías y chocolaterías de Europa, en 2013, Felez abrió las puertas de su pequeño obrador, Chocolates Artesanos Isabel en Alcorisa, en Alcorisa, un pueblo de la provincia de Teruel con algo más de 3.200 habitantes. Para crear sus chocolates artesanos, trabaja con materias primas de Comercio Justo y ecológicas, como el cacao y el azúcar de caña o las coberturas, y también con productos de proximidad, como el aceite de oliva virgen extra y la almendra marcona.

En su más de una década de trayectoria, se ha hecho con numerosos reconocimientos, entre los que destacan la medalla de bronce en los Premios International Choclate Awards 2024, el Premio Cepyme Aragón en 2022 o el de sexta marca de choclate más sostenible del mundo según la revista Influence Digest.

Isabel Felez, de Chocolates Artesanos Isabel, segunda mejor maestra chocolatera de España en 2025. / MMACH 2025 / FACEBOOK

El certamen

En el certamen han participado seis maestros chocolateros seleccionados por su trayectoria y excelencia profesional (Mario Padial, ⁠Andrés mármol, Luis Paracuellos, ⁠Isabel Felez, ⁠Albert Daví y ⁠José Alba) que han tenido que trabajar durante dos jornadas para elaborar diferentes elaboraciones de chocolate con tema libre, incluyendo grandes piezas escultóricas y todo tipo de bombones.

Aragón ha estado representado por partida doble, por Isabel Félez y Luis Paracuellos, maestro chocolatero y propietario de la pastelería zaragozana Capricho. El ganador del certamen ha sido el barcelonés Albert Daví, chef chocolatero de Chocovic y profesor en la Chocolate Academy España.

La obra que ha convertido a Isabel Felez en la segunda mejor chocolatera de España ha sido un gran buffet presidido por una pieza central, la escultura de un niño sentado sobre varias semillas de cacao disfrutando de una porción del dulce, alrededor del cual se desplegaban varios bombones de diferentes sabores que han deslumbrado al jurado del certamen.