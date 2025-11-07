¿Cuáles son los barrios de Zaragoza con más personas mayores y cuáles con más niños y jóvenes?

El crecimiento de Zaragoza en los últimos cuatro años marca una línea ascendente, habiendo alcanzado su récord de población empadronada con 727.475 habitantes y con un 16,8% de residentes extranjeros. La distribución por sexos se mantiene homogénea y con datos a 1 de enero de este año, las mujeres representan un poco más de la mitad de la población zaragozana al alcanzar un 52%, frente al 48% de hombres. Ellas tienen también una edad media superior, con 46 años frente a los 43 de ellos.

Más diferencias se encuentran en la ciudad al analizar las cifras del padrón en función de la edad de los residentes. La última revisión deja en la capital aragonesa una tasa de envejecimiento del 178% frente al índice de infancia que se ubica en un 13%.

La Almozara, con una población de 30.002 habitantes, es el barrio más envejecido de la capital con una tasa de envejecimiento que alcanza el 298%, seguido, casi al mismo nivel, por el Centro (297%) o el Casco Histórico (206%).

La Almozara también marca una tasa de sobreenvejecimiento del 298% frente a un índice de infancia del 9%. Con todo, el distrito ha ganado ligeramente población al pasar de los 29.624 vecinos a los actuales 30.002. A pesar de contar con un alto porcentaje de ancianos, las zonas de la ciudad en las que ha descendido la población son el Actur, que ha perdido 139 vecinos y el barrio de Santa Isabel. Esta tendencia a la baja también se ha detectado en juntas vecinales como Torrecilla de Valmadrid, Juslibol y el Zorongo, San Juan de Mozarrifar y Peñaflor.

En el lado contrario de la balanza, se encuentran los barrios con mayor población joven e infantil, como Distrito Sur, que tiene un índice de juventud del 400% y un índice de infancia del 27% y una tasa de sobreenvejecimiento, que hace referencia a la población de más de 85 años de solo el 9%. En el último año han ganado 730 vecinos y su media de edad está en los 35 años, con un 4% de población migrante.

La otra zona de la ciudad con una media por debajo de los 40 años es Miralbueno, un barrio en el que solo están registrados un 6% de extranjeros.