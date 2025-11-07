Zaragoza, una ciudad a dos velocidades: las principales diferencias entre los barrios del sur y el norte

Una Zaragoza a dos velocidades condicionada por un eje geográfico. Así se leen los datos del último informe sobre el padrón de la capital aragonesa presentado este jueves en el último número de la revista Cifras. La última década deja un acusado descenso de la población en el distrito del Actur frente a la juventud (y falta de servicios) de los nuevos desarrollos urbanísticos del llamado Distrito Sur, donde se engloban realidades residenciales tan diferentes como Rosales del Canal, Arcosur, Montecanal o Valdespartera.

El barrio del Actur encadena nueve años de pérdida de población consecutivos, siendo la única zona de Zaragoza que describe una línea descendente. En este tiempo ha pasado de los 59.375 habitantes a contar con 55.535. Esto llama la atención en un distrito con solo un 6% de vecinos extranjeros que tiene un índice de juventud del 50%. La media de edad de los hombres es de 44 años y de las mujeres de 47.

Una media de edad rozando los cincuenta años también se encuentra en otras áreas consolidadas de la capital, como el Casco Histórico, el Centro (con mujeres de 51 años) o San José.

Por otro lado, la apuesta por una expansión urbanística hacia el sur se acaba notando en las cifras de población. La zona de la ciudad que ha experimentado el mayor crecimiento poblacional en la última década es el Distrito Sur desde que se agrupan sus cifras en 2017. La combinación de Casablanca y el Distrito Sur (que incluye a barrios de reciente desarrollo como Rosales del Canal, Arcosur, Montecanal y Valdespartera) suma 52.126 habitantes a 1 de enero de 2024.

Esta zona es el principal polo de crecimiento de la capital aragonesa desde hace una década, destacando por ser el hogar de la población más joven. Esto provoca un desajuste en la oferta de servicios frente a la situación de los barrios del norte, todos ellos dotados con infraestructuras desde hace décadas. En una manifestación el pasado mes de septiembre las entidades vecinales argumentaron que necesitan equipamientos educativos, deportivos y sanitarios antes que más viviendas.

La zona tiene un índice de juventud del 400% frente a una tasa de envejecimiento del 25%, una de las más bajas de la ciudad.