De Zaragoza al mundo: la alianza que permitirá mover 16.000 paquetes a la hora

Las obras para la puesta en marcha de la nueva planta de gestión de paquetería de la empresa GLS en Plaza, de la mano de la inmobiliaria Valfondo (Montepino), encaran la recta final para albergar el que será el tercer centro de mayor volumen de gestión de paquetería de la empresa en toda España.

Después de una inversión total de más de 20 millones de euros y la creación total de unos 240 puestos de trabajo -entre la construcción de la nave y la posterior puesta en marcha de la actividad-, Valfondo prevé tener acabadas las instalaciones en la primavera de 2026, y GLS espera poner a pleno rendimiento su actividad antes del mes de noviembre de 2026, en las semanas previas al 'boom' del Black Friday y la Navidad.

Así lo han anunciado sus máximos responsables en la visita guiada a las obras de las instalaciones este viernes, de la mano de la directora general de Planificación Estratégica y Logística del Gobierno de Aragón, Raquel Campos, y del director gerente de Aragón Plataforma Logística, Pedro Sas.

GLS Spain ha presentado el que será su futuro 'hub' regional en Plaza, una infraestructura de "última generación" que sustituirá a la planta que actualmente tienen en la Ciudad del Transporte, y cuya plantilla, de unas 60 personas, se transferirá a estas nuevas instalaciones de Plaza.

La compañía de paquetería ha hecho una inversión de 10 millones de euros para 'vestir' la nave construida por Valfondo, con otra inversión de 11 millones de euros. La puesta en marcha de esta instalación, que estará en funcionamiento "desde la tarde hasta media mañana", dará trabajo a un centenar de personas, 40 más de las que trabajan actualmente en las instalaciones de GLS Spain en Zaragoza.

Roberto Martínez, CEO de GLS Spain, ha explicado que la de Plaza será la tercera más importante de la compañía en España, solo detrás de las que tienen en Madrid y Barcelona. En esta nave se moverán 16.000 paquetes a la hora, mientras en la madrileña se movilizan más de 60.000 cada hora y en la de Barcelona, 22.000.

Juan José Vera, CEO de Valfondo y Montepino, ha señalado que estará operativa a finales del primer trimestre de 2026 y ha destacado la importancia de "solapar" los trabajos para que GLS pueda ir instalando la maquinaria específica para el tratamiento de la paquetería. "Es una inversión de 11 millones de euros por parte de Montepino y el reto de este tipo de edificios es que se construyen muy rápoidamente, en 8 o 10 meses como máximo, y coordinándote muy bien con el usuario, que tiene que instalar su equipamiento a la vez que construyes el edificio", ha explicado.

En la fase de construcción, ha explicado Vera, se alcanza un pico de 100 trabajadores, que llegará a 200 personas cuando confluya el montaje de la maquinaria de GLS para el tratamiento de los paquetes.

El futuro centro de paquetería, en cifras

El nuevo centro de paquetería se levanta sobre una parcela de más de 21.000 metros cuadrados y contará con una nave de 7.385 m² y 942 m² de oficinas distribuidas en dos plantas. Su puesta en marcha está prevista para el segundo trimestre de 2026.

El hub aspira a la certificación medioambiental LEED Platinum e incorporará paneles fotovoltaicos que cubrirán el 20% del consumo eléctrico, sistemas que permitirán ahorrar hasta un 45% de agua, 38 puntos de recarga para vehículos eléctricos y materiales que reducen el impacto térmico, minimizando el efecto "isla de calor".

En el ámbito tecnológico, la instalación contará con tres sistemas automatizados de clasificación de paquetería con capacidad conjunta de hasta 16.000 paquetes por hora, junto con un diseño que facilita la digitalización y gestión inteligente de las operaciones.

"Este proyecto simboliza el compromiso de GLS con la innovación, la sostenibilidad y las personas. Zaragoza es un enclave logístico de primer nivel, y desde aquí seguiremos conectando a empresas y destinatarios con un modelo de paquetería responsable y eficiente", ha señalado durante la visita, Roberto Martínez, CEO de GLS Spain.

Por su parte, Juan José Vera, CEO de Valfondo, ha señalado que "para Valfondo, impulsar proyectos como este en Zaragoza siempre es especial. Es nuestra tierra y un punto estratégico clave para el desarrollo logístico del país. Este hub de GLS es un ejemplo de lo que queremos seguir construyendo: infraestructuras punteras, sostenibles y que contribuyen al crecimiento de Aragón como referente europeo en el sector".

"Hoy hemos comprobado cómo la Plataforma Logística de Zaragoza sigue consolidándose como uno de los grandes nodos logísticos del sur de Europa. Su conectividad privilegiada, su ecosistema empresarial y su apuesta por la sostenibilidad la convierten en un espacio único para atraer inversión y generar empleo de calidad", ha señalado Raquel Campos, directora general de Planificación Estratégica y Logística del Gobierno de Aragón.

200 camiones y furgonetas de acceso y salida diarios

Vera ha explicado que la nave dará cabida a la llegada de "35 de tráilers y 65 furgonetas a la vez". Por un lado, llegarán los tráileres con la mercancía a un lado de la nave, y después de su distribución en las máquinas de paquetería que diferencian por tres tipos de paquetes, saldrán por el otro, para repartir la mercancía. "Una nave 'crossdocking' (distribución inmediata, sin almacenaje) de este tipo cumple dos funciones: recibir la mercancía que llega desde Barcelona y Madrid y distribuirla al norte de la Península", ha manifestado el CEO de Valfondo.

A través de las 65 furgonetas que podrán instalarse simultáneamente en los muelles diseñados en la nueva nave, GLS podrá distribuir la paquetería a Zaragoza, su entorno metropolitano y las ciudades cercanas.

Roberto Martínez, CEO de GLS Spain, celebraba la posición privilegiada de Plaza "a tres horas de Madrid, de Barcelona, de Bilbao y de Valencia". "Esta es un plaza muy, muy importante para nosotros por el volúmen que movemos: 200 vehículos diarios de distribución y tráileres", ha destacado Martínez. Y ha ensalzado la innovación tecnológica que implicará la nueva planta: "es una automatización que distingue tres niveles de paquetería, los pequeños, la regular o normal y los bultos irregulares".