La zaragozana que coordina los '50 años de España en libertad': "La Transición no ha sido un regalo del Rey, ni de Suárez, ni de Carrillo, ni de nadie"

La iniciativa 50 años de España en libertad, junto con la Delegación del Gobierno en Aragón, ha organizado para las próximas semanas un programa de actividades culturales, educativas y participativas con las que conmemorar el inicio de la Transición española, que marcó el fin de la dictadura. La zaragozana Carmina Gustrán (Alagón, 1982) es la comisionada estatal para coordinar el ciclo.

Los actos por la muerte de Franco en Aragón se centran en los movimientos sociales, ¿fueron la clave del cambio?

Nicolás Sartorius siempre dice que Franco murió en la cama, pero que la dictadura murió en las calles. Solamente en los tres primeros meses de 1976 se producen en España 18.000 huelgas, algo muy significativo en un país en el que estaba la huelga prohibida. Algo que se aborda, por ejemplo, en la exposición Vientos del pueblo en la DPZ. Es muy interesante ver cómo la fuerza de los movimientos sociales, la fuerza de la gente de a pie, logró ampliar los límites de lo posible, porque la Transición iba a ser otra, iba a ser mucho más continuista.

¿Aragón tuvo parte en este proceso de cambio?

Pasó en todos los lugares de España, y de hecho, en Aragón, y particularmente en Zaragoza, el movimiento obrero y el movimiento vecinal era especialmente fuerte. También en el mundo rural con las grandes tractoradas, que fueron el germen del sindicalismo agrario.

En sus memorias, el rey Juan Carlos dice que Franco ya le pidió iniciar la Transición, ¿sus palabras pueden cambiar la lectura del periodo?

Juan Carlos I es el sucesor que Franco elige, y eso es importante recordarlo, también en términos históricos. El monarca está designado por Franco. En un primer momento decidió apostar por figuras conservadoras muy cercanas a la dictadura, pero cuando va viendo cómo se desarrollan las cosas, y en gran parte gracias a la presión popular, se produjo un cambio de rumbo. Supo leer la presión popular.

¿Esa presión popular no ha sido reconocida todavía?

La Transición no ha sido un regalo del rey, ni de Suárez, ni de Carrillo, ni de nadie. Esa es una de las ideas que queremos transmitir. La fuerza de los ciudadanos de a pie, y de las asociaciones de vecinos, de las amas de casa, de los sindicatos y los partidos tuvieron una trascendencia enorme.

¿Cómo van a ser las actividades por estos 50 años aquí en Aragón?

Lo que queremos celebrar este mes no es tanto la muerte de Franco, que posibilitó esta apertura, sino el largo camino largo y complejo hasta la recuperación de la libertad y de la democracia. Queremos que las actividades recojan ese espíritu de ilusión colectiva, de celebración. Obviamente, hay mucha memoria, pero hay muchos espacios para encontrarnos y para celebrar. Desde el comisionado queremos dar a conocer el pasado, celebrar lo conseguido como país y crear espacios de encuentro para debatir qué hacemos con todo eso.

¿Esperaba ataques tan virulentos al programa de actividades?

Existen sectores que se crecen con la confrontación, que les interesa crear ruido. Esa confusión les sirve para pescar votos. Pero esta conmemoración nació con la voluntad de celebrar la democracia, de celebrar la libertad y celebrar lo conseguido.

El homenaje a los 50 años del Canto a la libertad busca acercarlo a las nuevas voces. ¿Le preocupa el giro de la juventud a posiciones muy conservadoras?

Es una cuestión compleja y difícil de responder. Yo creo, por una parte, que no hay que estigmatizar a los jóvenes de ser un reflejo de lo que está pasando en toda la sociedad. Vivimos en un sistema capitalista neoliberal que al final lo que busca aislar a los individuos. Y las redes sociales y algunas opciones políticas te dan soluciones fáciles. Realmente son necesarios espacios públicos que favorezcan el encuentro. Lugares reales donde puedan encontrarse.

Creo que los actos se prolongarán también durante el próximo año...

Así, es. Seguiremos trabajando. De hecho, también nos criticaban por centrar la celebración en 1975 cuando aún no había libertad. El próximo año esperamos organizar en cada comunidad autónoma espacios de debate físicos y festivales para que los jóvenes se encuentren, reforzando la comunicación gracias a un convenio con el Consejo de la Juventud de España.

Más allá del periodo de la Transición, ¿cómo ha visto la derogación de las leyes de memoria democrática autonómicas?

Es algo que no comprendemos. Me pregunto si realmente se han leído esos textos. ¿Puede alguien que haya leído la ley pensar que polariza? Los textos, con todos sus fallos, muestran un talante totalmente conciliador. Independientemente de eso nos consta que las asociaciones de recuperación de la memoria siguen tratando de sacar adelante su trabajo. En Aragón cuentan con el apoyo de la Delegación del Gobierno. Lo realmente descorazonador es que los familiares, muchos de los cuales van muriendo, llevan mucho tiempo desatendidos. Hasta 2007 no tuvimos un primer texto que realmente fue insuficiente.